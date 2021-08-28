Барнаульские врачи вылечили новорождённого от коронавируса

В стационар Городской больницы №11 вместе с мамой попала новорожденная девочка. Ребёнку, больному коронавирусной инфекцией, на момент госпитализации исполнилось всего 22 дня.

Фото: Министерство здравоохранения края

В стационаре девочка находилась с мамой неделю, всё это время у новорожденной была высокая температура, насморк и слабость. На сегодняшний день она чувствует себя удовлетворительно и находится под наблюдением врачей Алейской ЦРБ.

По словам Галины Филипповны, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Алтайского края по инфекционным больным, это одна из самых юных жительниц края, которая поборола болезнь. Год назад ковид протекал преимущественно в легких и бессимптомных формах. А в настоящее время фиксирование тяжёлых случаев заболевания коронавирусом у детей возрастает.

Чаще всего дети приобретают коронавирус из семейного круга воздушно-пылевым путём. Болезнь проявляется длительной лихорадкой, слабостью, сонливостью, отказом от еды, выраженной интоксикацией и диареей. На эти признаки родителям нужно обратить внимание и обратиться за медицинской помощью.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае выявили 4850 случаев заболевания детей коронавирусом. Всех юных жителей региона со средней и тяжелой формой COVID-19 госпитализируют в инфекционные отделения Городской больницы №11. На 27.08.2021 в медицинском учреждении находятся 18 детей, один из них в реанимации, сообщает Министерство здравоохранения края.