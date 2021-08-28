Гвозди бы делать для этих людей: как и зачем барнаульцы стоят на гвоздях?

Гвоздестояние пришло к нам из Индии, где его активно используют йоги. Но сейчас специальные доски нашли свое место в арсенале психологов. Рассказываем, кто и как проводит такие практики у нас в Барнауле.

Елена Ускова первым делом знакомит клиента с ощущениями в положении сидя и лишь потом ставит его на гвозди всем весом.

Фото из архива Елены Усковой

Личный опыт

Стояние на гвоздях – это древняя практика, которая насчитывает не одну сотню лет. При этом, если взять во внимание последние годы, она стремительно набирает популярность как отдельный вид терапии для поддержания физического и эмоционального здоровья без углубления в какие-либо сложные духовные практики. В краевой столице ее активно стали использовать буквально в этом году, первопроходцем стала психолог Елена Ускова.

– У меня два образования – биологическое и психологическое. Совмещала основную профессию с личными консультациями, – рассказывает о себе Елена. – В сложный для себя жизненный период я наткнулась на доску Садху, стала ее изучать и поняла, что это именно тот инструмент, который мне поможет. Практика многое во мне изменила, я стала спокойнее и гораздо увереннее в себе. Полтора года назад прошла обучение у специалиста из Ростова, а с апреля этого года стала проводить сеансы для барнаульцев. Сейчас это моя основная деятельность, но я не перестаю учиться новому – на данный момент прохожу курсы по телесной терапии.

Особенности практики

Как правило, доска Садху, предназначенная для ног, состоит из двух частей. В нее вбиты гвозди – оцинкованные, стальные или медные, острием вверх, в строгом порядке. Для начинающих оптимальное расстояние между ними 8-10 мм, профессионалы могут стоять на досках с большим промежутком. Сразу возникает вопрос: как же на них стоять и не проткнуть ноги? Как бы это фантастически ни звучало, но раны при практике невозможны. Гвозди расположены часто, поэтому масса тела распределяется равномерно, и травмы исключаются. Основной эффект идет от того, что на стопах расположено множество нервных окончаний, стимуляция которых активирует правильную работу всех процессов организма.

70 тыс. нервных окончаний находится на стопах человека.

Йоги встают на доску Садху как на подзарядку внутренней энергией. А вот психологи используют ее с другой целью.

Елена Ускова.

Фото из архива Елены Усковой

– Сеанс я начинаю с продолжительной беседы с человеком, чтобы понять, с каким запросом он ко мне обратился, – объясняет Елена. – Чаще всего приходят проработать обиды, детские травмы, справиться с душевными переживаниями и проблемами самореализации, например, есть цель, но нет представления, как к ней двигаться. Мы делаем разминку и только потом встаем на гвозди, на протяжении всего сеанса я поддерживаю – держу за руку, беседую или обнимаю. Острая физическая боль длится 5-7 минут, а далее организм привыкает и адаптируется. Клиенты у меня часто плачут, кричат. Но не от телесных ощущений, они здесь выступают лишь спусковым крючком, а из-за накопившихся внутри эмоций, которые зачастую запрещали выражать и подавляли. Сначала они освобождаются от лишнего, а потом начинают ощущать себя, свои желания и чувства. Мышление также перестраивается, потому что гвозди действуют на нервные окончания, а значит, и на мозг. Думать легче становится.

По своему опыту психолог также отмечает, что уже после первого сеанса человек чувствует себя лучше. Порой не требуются повторные занятия. А некоторые клиенты даже приобретают себе доски, чтобы потом практиковать дома самостоятельно. Что, кстати, довольно безопасно, помощь специалиста не обязательна. Достаточно иметь рядом опору, чтобы не вставать всем весом на одну ногу, и научиться правильно дышать.

– Был у меня на терапии мужчина, который всеми силами пытался справиться с сильным стрессом. Он потерял близкого человека и просто не представлял, как ему жить дальше, куда двигаться, как разбираться с делами. А сейчас он полностью вышел из того состояния, научился чувствовать свои желания, купил доску, чтобы она всегда была под рукой. Его жизнь вновь обрела краски – стал реально другим человеком, – поделилась с нами Елена.

Фото из архива Елены Усковой

Набирает обороты

Психолог вспоминает, что начинать было непросто. Во-первых, на старте она переживала все эмоции вместе с подопечными. Сейчас же Елена научилась смотреть на все происходящее со стороны, не пропускать через себя. А также постоянно в уме держит мысль, что это все пойдет им только на пользу. Во-вторых, никто у нас раньше об этом виде терапии не слышал, и к нему относились скептически и с опаской, не понимая, зачем это нужно. Но сейчас гвоздестояние набирает обороты, и у Елены сеансы расписаны вплоть до конца октября, в неделю к ней приходит в среднем по девять человек. Услугами специалиста интересуются не только в Барнауле. У нее более 10 тысяч подписчиков в Instagram и более 100 тысяч – в «ТикТоке». А еще в сентябре психолог будет проводить выездную сессию для москвичей.

Вдобавок Елена набрала группу на обучение из разных городов России, в том числе несколько человек есть и в краевой столице, так что сфера продолжает расширяться. А осенью придет уже второй поток учеников.

– Осваивать доски Садху приходят люди-новаторы, которые не боятся расширять свои навыки. В основном это психологи и мануальные терапевты. Главный их посыл – это помогать другим всеми возможными средствами. Гвозди наибольший эффект имеют в случаях, когда люди носят в себе какой-то эмоциональный груз и не знают, как от него избавиться, а также побороть апатию и подавленное состояние.

Сейчас Елена сама редко встает на гвозди, говорит, что прошла уже этот этап. Но порой все-таки к ним обращается. Обычно в моменты сильной усталости или напряжения – чтобы расслабиться.