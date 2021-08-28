Как снять сонливость днём? Рассказываем о самых проверенных способах

Современный ритм жизни способен подкосить любого. Каждый человек хотя бы раз испытывал приступы сонливости на работе или учёбе. Это непреодолимое желание может появиться внезапно и просто сразить человека наповал. Чаще всего сильное желание поспать появляется совершенно невовремя. Поэтому вопрос, как быстро снять сонливость, всегда остаётся актуальным.

Фото: canva.com

В этот момент очень тяжело сосредоточиться на работе, глаза закрываются, сознание теряет суть происходящего. Идеально, если вы находитесь дома, тогда можно просто лечь и поспать. Замечено, что после такого сна организм обретает новые силы, дыхание становится легче, а настроение — лучше. Но что делать, если приступ сонливости случился в самое неподходящее время? «Вечерний Барнаул» подготовил подборку проверенных методов, которые помогут взбодриться.

Из предложенного нами выберете самое приемлемое для себя и того места, где вы находитесь. Вряд ли руководитель поймёт, если вдруг на совещании вы начнёте петь, а вот в дороге — это в самый раз.

Фото: canva.com

1. Послушайте энергичную музыку

На этот случай держите при себе наушники. В течение 15 минут послушайте энергичную танцевальную музыку. Деятельность мозга станет активизироваться. В результате получите эффект будильника, который за короткое время избавит вас ото сна. Если позволяет обстановка, в это время рекомендуется подпевать и покачивать головой в такт. Важный совет: слушать нужно только ту музыку, которая действительно нравится.

2. Выпейте кофе или зелёный чай

Фото: canva.com

Чай и кофе — самые распространённые напитки, помогающие бороться со сном, но лучше ими не злоупотреблять. Выпейте чашку крепкого зелёного чая, когда уж совсем невмоготу. Эксперты утверждают, что трёх-четырёх чашек обычного чёрного чая вполне достаточно, чтобы поддерживать нормальное состояние в течение всего рабочего дня.

3. Нажмите на точку у основания переносицы

На теле есть точки реанимации. Так, сонливость можно прогнать, резко надавив кончиками ногтей на подушечки соседних пальцев — давить можно 1–2 минуты. Такое же действие оказывает нажатие на точку у основания переносицы.

4. Проветрите помещение или прогуляйтесь по улице

Дефицит кислорода может спровоцировать дневную сонливость. Необходимо проветривать помещение независимо от погоды. И обязательно нужно найти время для прогулок пешком, хотя бы в обеденный перерыв.

5. Ополосните руки холодной водой

Совет, что для пробуждения нужно умыться, не подходит девушкам. Макияж — дело не только тонкое, но и святое. Ополосните кисти рук холодной водой — это позволит быстро прийти в себя. Метод хорош не только в борьбе с сонливостью, он охладит в жару, а также снимет нервное напряжение в стрессовой ситуации. Эта реакция связана с тем, что руки обладают точками соединения со всем организмом.

6. Помассируйте макушку и шею

Сделайте себе массаж, медленно круговыми движениями нажимая на макушку. Помассируйте пальцами шею. Умеренное давление позволит усилить циркуляцию крови в организме, в том числе приведёт к избавлению от сонливости.

Фото: canva.com

7. Нажмите на точку между большим и указательным пальцем

Также поможет нажатие на заднюю часть шеи и область под коленями.

8. Подёргайте мочки ушей

Сделайте своеобразную зарядку для ушей. Захватите мочки пальцами и медленно оттягивайте их вверх, вниз и в стороны. Главное — делать это не очень сильно. Затем поместите ладони за уши, загните ушные раковины и подержите так несколько секунд. Далее лёгкими движениями кончиков пальцев помассируйте козелки и ушные отверстия. После этого положите ладони на ушные раковины и сделайте несколько пружинящих движений. Кстати, это упражнение способствует улучшению слуха. Такая трёхминутная зарядка для ушей поможет с легкостью проснуться и заставит мозг работать на полную мощность.

9. Сядьте на деревянный стул

Или железный, чугунный, пластмассовый — на какой угодно, но только не на мягкий. Тем более не нужно усаживаться на кресло или диван. Ваша задача — создать себе на время максимально неудобные условия. Жёсткая поверхность, на которой вы временно будете сидеть, вызовет у вас чувство дискомфорта. Сон при этом должен пройти.

10. Пожуйте жевательную резинку

Фото: canva.com

Исследования показали, что участники, которые жевали жвачку на протяжении 30 минут, даже после бессонной ночи отвечали на вопросы точнее и быстрее оппонентов без жевательной резинки. Методичные движения челюстями приводят организм в состояние тонуса. К тому же свежий вкус раздражает рецепторы, помогая побороть сон.

11. Съешьте яблоко

Фото: canva.com

Попробуйте съесть яблоко. В целом, поможет любой хрустящий сладкий или кислый продукт. Яблоки будут самым лучшим, полезным и здоровым выбором в данной ситуации. Также хороший способ не заснуть — это погрызть семечки.

12. Смените деятельность

Одной из причин сонливости на работе является выполнение скучных и не совсем интересных заданий. Отложите нудные задачи в сторону и возьмитесь за другие.

13. Подумайте о зарплате

Секреты вашей бодрости кроятся в заинтересованности. В этом случае мозг сфокусируется и начнёт активно работать. Возможно немного взбодриться вам поможет мысль о приближающейся зарплате или премии. Перечень приятных покупок порадует вас, а заодно и разгонит сонливость.

14. Съешьте шоколадку

Всегда имейте с собой хотя бы небольшую плитку чёрного шоколада. В нём присутствует какао, которое отвечает за выработку гормонов радости и содержит антиоксидант. Молочный или белый вид шоколада в этом случае не подходит.

15. Напишите план работы на неделю

Можно написать список дел, которые нужно сделать вечером. Без разницы, на какой период будет план, — главное сосредоточиться.

Фото: canva.com

16. Смотрите на красно-жёлтые оттенки

Поищите взглядом красные, жёлтые и оранжевые цвета. Эти оттенки обладают тонизирующим действием. Постарайтесь сконцентрировать внимание на предметах этого цвета в течение семи-десяти минут.

17. Сожмите глаза

Несколько раз сильно сожмите и разожмите веки, помассируйте область глаз и бровей.

18. Расчешите волосы

В течение трёх-пяти минут расчёсывайте волосы в разных направлениях.

19. Регулярно пейте

Регулярное употребление простой охлаждённой воды помогает быть в тонусе.

20. Поработайте стоя

Как вариант, попробуйте поработать стоя. Можно чередовать работу сидя/стоя каждые 30 минут.

21. Понюхайте резкие запахи

Когда усталость берёт верх, спасти может даже лак для ногтей. Словно нашатырь, он поможет вам прийти в себя. Разумеется, не нужно дышать им до потери сознания. Достаточно сделать пару вдохов, чтобы пробудиться.

22. Поговорите с коллегами

Работа вместе с другими людьми подстёгивает и даёт энергию. Поговорите о чём угодно. Это отвлечёт и пробудит.

23. Посмотрите на свои фотографии с отпуска

Фото: canva.com

Держите на рабочем столе фотографии, где вы занимаетесь активным отдыхом: катаетесь на велосипеде, покоряете горы, укрощаете быков и т. д. Смотрите на них каждый раз, как только вам захочется спать, возьмите фотографию, вспомните о пережитых моментах, ощутите взрыв эмоций, которые вы уже когда-то испытали.

24. Сделайте физическую разминку

Как ни странно, но этот способ доступен почти всем. Просто выйдите из кабинета или аудитории. Найдите место, где вас не видят, и разомнитесь. Вращение руками, головой, приседания, наклоны вернут вас к бодрому состоянию.

25. Посетите врача

И, наконец, напомним, что длительная выраженная дневная сонливость может быть следствием серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, неврологических заболеваний, а также побочным действием лекарственных препаратов. Поэтому, если предлагаемые рекомендации не помогают, необходимо обратиться к врачу.

И ещё. В конце дня вы обычно торопитесь домой, чтобы обязательно отоспаться. Хотя… кого мы пытаемся обмануть. Оказавшись дома, вы, вероятнее всего, чувствуете себя бодрым и спать совершенно не желаете. В итоге опять ложитесь поздно. А на следующиё день — опять недосып, и опять неистовая борьба со сном. Тем не менее постарайтесь не вестись на уловки вашего организма и после тяжёлого дня лучше лягте спать пораньше. Отдохните как следует, чтобы сделать жизнь легче и интереснее.