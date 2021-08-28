Многодетные семьи Алтайского края могут бесплатно обратиться за юридической помощью

Обратившимся семьям помогут решить вопросы в сфере жилья, лечения и образования детей.

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Проект «Правовая неотложка-3»: «Развитие сети бесплатной юридической помощи многодетным семьям в Алтайском крае» обсудили эксперты социальной защиты в рамках конференции краевой общественной организации.

Общественная организация края «Много деток хорошо» создала и воплотила в жизнь проект при поддержке Фонда Президентских грантов. Многодетные родители могут получать помощь юриста организации бесплатно, сообщает Министерство социальной защиты края.