Модное дефиле героев: театр Драмы открыл парадом костюмов выставку, посвящённую сценографии

Экспозиция развернута прямо перед центральным входом и её торжественное открытие стало ярким театральным праздником, от которых мы так отвыкли за время коронавирусных ограничений.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Выставка представляет собой 20 информационных стендов с фотографиями с спектаклей текущего репертуара, эскизами костюмов и декораций, а так же кратким оригинальным анонсом постановки. Экспозиция даёт возможность зрителям заглянуть за кулисы и увидеть, как замысел художников был реализован театральными мастерскими. Обычно театральные эскизы широко не демонстрируют, они — часть паспорта спектакля, который хранит творческий, технический и организационный образ постановки. И тем интереснее в него заглянуть.





Фото: «Вечерний Барнаул»

«Эта выставка даёт возможность зрителям узнать чуть больше о спектаклях, которые идут на сцене театра драмы. Мы хотим, чтобы зритель приходил в театр и интересовался, тем, чтобы делаем не только в год юбилея, но и всегда Ведь как показали гастроли театра в Москве, избалованный столичный зритель был удивлён высоким уровнем алтайских постановок. Нам говорили: «Мы думали у вас там три нитки, две палки, и вообще не понятно, как вы там работаете, а у вас такие интересные постановки», – рассказала директор театра Любовь Березина.

Конечно, в одну выставку 100 лет театральной жизни, с её взлётами и успехами не уложишь. Поэтому для экспозиции выбрали спектакли, которые идут в репертуаре театра. Однако, исторический экскурс, ещё будет. По словам Любови Березиной, в скором времени, в фойе театра откроют ещё одну экспозицию к юбилею – афиш и документов спектаклей, которые шли на сцене театра драмы. Все эти раритеты требуют бережного обращения и специального экспонирования, поэтому выставлять их будут в специальных витринах.

Но Драма не была бы сама собой, если бы не превратила открытие в яркий театральный праздник. Все те костюмы, что представлены на выставочных стендах можно было увидеть воочию – во время, ни больше ни меньше, модного дефиле! Герои из 19-ти спектаклей текущего репертуара вышли к людям по красной ковровой дорожке, представляя постановку и мастерство театральных художников. Под аплодисменты зрителей артисты в костюмах героев самых известных спектаклей театра драмы прошлись по подиуму, показав небольшие зарисовки про своих персонажей.

После дефиле, на импровизированную сцену поднялись директор театра Любовь Березина и почётные гости — министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

«Театр драмы продолжает нас удивлять. Только что нам в экспресс-формате пролистали в виде героев текущий репертуар, чтобы мы с вами вспомнили, что смотрели, и узнали, на что ещё обязательно нужно сходить в новом сезоне. Я поздравляю театр с открытием выставки, надеюсь, что благодаря ей в театр придут новые зрители», – приветствовала всех пришедших министр культуры Елена Безрукова.

Любовь Березина поблагодарила всех, кто пришёл на открытие и пригласила горожан, приходить и знакомиться с экспозицией. Так же руководитель театра поблагодарила тех людей, которые вдохновили театр на выставку.

«Это мой заместитель Лариса Запкова и дизайнер выставки Екатерина Хотетовская. Мы готовим ещё много сюрпризов для зрителей и начинаем очередной этап подготовки к 100-летию театра, который пройдет 27 ноября. Надеемся, что вы — зрители, будете с нами всегда, а не только в год юбилея!», – сказала директор театра.

Самое интересное началось после разрезания символической красной ленты. Все герои спектаклей стали доступны к общению со зрителями. Они общались и фотографировались со зрителями, некоторые восседали на уличных декорациях, шутя, что они здесь будут до ноября! Никогда ещё искусство не было так близко к народу, как в этот пятничный солнечный день августа!

Среди зрителей были и настоящие фанаты театра Драмы. Студентка педагогического университета Татьяна Логинова по нескольку раз смотрела многие спектакли театра, но безусловный фаворит девушки – «Бесприданница».

«Я смотрела её четыре раза, ещё учась в АКПЛ. Наш преподаватель, руководитель литературного театра Ирина Андреевна Мельникова научила нас любить театр, понимать его, поэтому сейчас, учась в педагогическом я стараюсь передать эту любовь однокурсникам. Я очень рада, что попала на эту выставку и могу сфотографироваться и пообщаться с любимыми актёрами», – с восторгом поделилась девушка.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Почти час продолжался этот театральный праздник, и погода – тёплая, солнечная задала ему радостный тон. Экспозиция будет работать до конца ноября, приходите, это интересно!