Молодое бабье лето: народные приметы на 28 августа

У тех, кто работает на земле, этот день завершал сезон летней полевой страды.

Фото: fotokto.ru

Традиции и обычаи дня

С 28 августа фактически наступает начало осени и начинается молодое бабье лето, которое длится по 14 сентября. Поэтому в этот день предсказывали погоду на старое бабье лето, которое начиналось 14 и заканчивалось 21 сентября.

По случаю завершения летнего трудового сезона в деревнях вскладчину организовывали большой праздник. Каждый житель из дома приносил напитки и угощения, которые предварительно благословляли в храме. Также в церковь для благословения и освящения приносили колосья и семена разных хлебов.

Существует поверье, что с этого дня солнце начинает засыпать: светит не так ярко, как в середине лета, и греет меньше. С каждым днём становится всё холоднее. Перелётные птицы готовятся к отлёту на юг.

Фото: phonoteka.org

С 28 августа начиналась пора свадеб, женщины принимались делать зимние заготовки или садились за рукоделие. Наши предки издавна любили квашеные, солёные и мочёные овощи и фрукты, а также разнообразные маринады. Они веками бережно собирали рецепты и знали секреты удачной засолки огурцов.

Запреты дня

28 августа нельзя ходить босиком по росе, поскольку она символизирует собой слезы. Людям, нарушившим этот запрет, пророчат беды и напасти.

В народе верят, что неудачи обрушатся на голову тех, кто 28 августа наденет старую или неудобную обувь. Чтобы не сбиться с жизненного пути, постарайтесь в праздничный день не набить себе на ногах мозолей.

28 августа настоятельно не рекомендуется ходить в парикмахерскую. «Волосы стричь — в слезах ходить», — так говорили в старину. Постриженных в этот день девушек пугали тем, что новая причёска испортит им судьбу.

В этот день вообще лучше не брать в руки колющие и режущие предметы. Уж один-то день как-нибудь можно обойтись без ножа, считают суеверные люди. Они советуют, например, не резать хлеб, а ломать его руками.

Более привычные для современных людей запреты касаются шумных гуляний, а также ссор и ругани.

Приметы дня