Реальность с большой буквы: абсурд и подтексты в новой постановке театра кукол

Театр кукол, где на этой неделе состоялась сдача спектакля «Человек из Подольска», в очередной раз поразил своей смелостью, желанием вынести на сцену, прежде принимающую только детские сказки, взрослый, насыщенный смыслами материал. Это первая попытка осмыслить популярную в театральном мире пьесу Дмитрия Данилова с помощью кукол.

Фото: Наталья Катренко

Интеллектуальные пытки

Пьеса «Человек из Подольска», написанная в 2016 году и отмеченная на различных фестивалях (в том числе и на «Золотой маске»), тут же была подхвачена российскими театрами, а в 2020 году по ней даже был снят фильм – первый опыт в кино театрального режиссера Семёна Серзина. Текст явно затронул болевые точки нашей действительности и обнажил что-то важное, с чем не мешало бы разобраться.

Действие пьесы происходит в полицейском участке, куда попадает главный герой, житель подмосковного Подольска Николай Фролов. Причина задержания неясна – он трезв, аккуратен, ничего не нарушал и ни от кого не скрывался. Однако служителей закона это мало волнует. По их мнению, он виноват в неуважении к Реальности (именно так, с большой буквы), в отсутствии любопытства и любознательности к окружающему миру. Все это выясняется в ходе странного допроса, ведь оказалось, что герой не знает ни года основания родного города, ни численности его населения, не в состоянии он вспомнить и цвет стен в своем подъезде, и вид из окна электрички, на которой ежедневно ездит на работу. Подвергая задержанного интеллектуальной пытке, полицейские постепенно проникают в личную жизнь Фролова и узнают, что он работает за копейки на нелюбимой работе, развелся с женой, расстался с девушкой, живет с мамой и не видит в родном Подольске никаких перспектив. Перевоспитать героя сотрудники правопорядка берутся с помощью странного «мозгового танца», который якобы способствует образованию новых нейронных связей и гибкости ума. К тому же на будущее они задают ему упражнение – любоваться происходящим вокруг, побольше интересоваться жизнью. В общем, сплошной абсурд.

В спектакле заняты: Пётр Кобзев, Нина Позднякова, Дмитрий Капустин, Вадим Ковалёв, Дмитрий Курлынов, Александр Сизиков. Премьера намечена на октябрь.

Как в страшном сне

Режиссер спектакля Светлана Дорожко (она известна барнаульской публике по постановке «Недоросль», созданной в «Сказке» в 2019 году) решила этот абсурд усугубить и вывела на сцену дополнительных персонажей в масках-балаклавах – полицейских Волка, Зайца и Лису. От этого обращенные к задержанному реплики обитателей участка: «Мы же не звери!» – обретают комичный смысл. Раздвоила она и не менее важный персонаж, который в пьесе значится как госпожа капитан Марина. То есть вместо одной сотрудницы полиции на сцене то и дело появляются сразу две капитанши, превращая действие в страшный сон, а то и в фильм ужасов. Интересно решен и образ главного героя (Пётр Кобзев), который предстает перед публикой то в живом плане, то в виде разных кукол. На допросе он – маленький беспомощный человечек, восседающий на подиуме (а он представляет собой одновременно дверь автозака и вагон электропоезда), в ходе психотерапевтического танца он – кукла в человеческий рост, управляемая полицейскими, во время приговора – фигурка, болтающаяся на мишени.

Фото: Наталья Катренко

В пример «невежественному» Фролову стражи закона приводят перевоспитавшегося человека из Мытищ, который уже научился любить родину и талдычит выученные назубок даты и числа из городской статистики. Правда, на человека этот персонаж-маппет не очень-то похож – он то издает нечленораздельные звуки, то прихлебывает содержимое миски, стоящей на полу. Казалось бы, полицейские с задержанным вежливы, учтивы, особенно капитанши (Нина Позднякова и Мария Невретдинова). Однако от зомбирующих интонаций, с которыми они обещают перевоспитать героя и по-настоящему влюбить его в Подольск, становится не по себе. Их внезапные появления – каждый раз в разных, весьма фееричных нарядах – способны свести с ума любого здорового человека. А еще эти странные полицейские играют в тетрис, слушают индастриал, знают творчество Владимира Сорокина, Джона Кейджа, Казимира Малевича и способны выдать настоящую рок-композицию, припев которой: «Как прекрасен этот мир, посмотри!» – выдержан в духе происходящего (ее автор – питерский музыкант Алексей Чуканов, он же создал музыкальное оформление всего спектакля).

Творческий поиск

По словам Светланы Дорожко, сюжет «Человека из Подольска» – манкий материал для постановщиков. Ведь несмотря на довольно жесткий сюжет, пьеса позитивная, наводящая режиссера на карнавальный лад.

– В современной драматургии, где остро подняты социальные темы, довольно мало света, – рассуждает режиссер. – Мы же увидели в этой пьесе некий перевертыш, ведь в полицейском участке, куда попадает герой, вроде как занимаются просвещением, учат любить родину, жить осознанно. И мы решили подчеркнуть и без того заложенное в материале игровое, карнавальное начало, усилить степень абсурда. Поэтому вместе с художником Светланой Рыбиной придумали маски, которые обезличивают человека, нивелируют.

Как считает директор театра кукол Надежда Васильева, «Человек из Подольска» – тот спектакль в репертуаре «Сказки», что способен сломать прежние стереотипы о театре кукол как месте, где создаются спектакли только для детей.

– Сегодня наш театр находится в творческом поиске, и нам важно определить свое место в театральном пространстве, – пояснила Надежда Геннадьевна. – Главное, чтобы этот процесс был интересен и театру, и зрителям. Так что в будущем мы намерены продолжать удивлять нашу публику и удивляться сами.