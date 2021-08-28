Спортсмен из Алтайского края взял бронзу на Паралимпийских играх

Первые награды разыграли 28 августа 2021 года в легкоатлетической программе Паралимпийских игр в беге спортсменов с нарушением зрения на 5000 метров в классе Т-12/Т13.

Фото: «Алтайский спорт»

Александр Костин, спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края и отделения адаптивного спорта Алтайского училища олимпийского резерва вместе со своим лидером Юрием Клопцовым завоевал бронзовую награду. При этом Александр установил личный рекорд – 14 минут 37,42 секунды.

По словам «Алтайского спорта», подопечные заслуженного тренера России Сергея Мануйлова за 1200 метров до финиша замкнули лидирующую пятерку. Вышли перед последним кругом на четвертую позицию, а затем, когда все ускорились – на третью.

На Паралимпиаде в Токио Александр Костин выступит еще на одной дистанции – 1500 метров. 30 августа полуфинал, 31 августа – финал, сообщает официальный сайт края.