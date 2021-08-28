Та еще волынка: уличным выступлением барнаульцев пригласили на концерт в филармонии

В понедельник на улице Мало-Тобольской можно было услышать звуки волынки. Музыкант в шотландском килте исполнял, раздувая меха, кельтские мелодии, призывая тем самым посетить концерт в филармонии, который запланирован на 29 сентября.

Фото: Евгения Савина

Впервые в Сибири

Специально за месяц до концерта наш город посетил художественный руководитель оркестра волынщиков City Pipes (Москва) Евгений Лапекин, чтобы рассказать о своем коллективе, познакомить барнаульцев с инструментами, которые будут звучать в филармонии в рамках программы «Легенды Ирландии и Шотландии».

Несмотря на то, что оркестр существует с 2012 года, в тур по Сибири музыканты отправятся впервые. На этом маршруте их ждут пять городов – Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Томск, Северск, Кемерово, где худрук коллектива решил заранее подготовить почву для восприятия непривычных звуков.

– В нашем оркестре можно услышать звуки не только шотландской волынки – одного из самых громких инструментов в мире, но и более деликатно звучащей волынки ирландской, в которую нужно не задувать воздух, а накачивать с помощью специальных мехов, – рассказал Евгений Лапекин. – Играем мы и на ирландской низкой флейте лоу-вистл, которая, кстати, стала использоваться в оркестрах кельтской музыки совсем недавно – с 1970-х годов. Сделана она из алюминиевой трубки и имеет необычное этническое звучание, особенно в сочетании с волынкой. Украшают наши концерты и специальные шотландские маршевые барабаны, а с 2014 года мы стали использовать в программах и орган – по сути, тоже духовой инструмент наряду с волынкой и флейтой.

В составе оркестра City Pipes шесть музыкантов, которые когда-то съехались в Москву из разных городов. К примеру, сам Евгений Лапекин родом из Ижевска, второй волынщик Виктор Краев – новосибирец, барабанщик Сергей Гордеев приехал из Казахстана, жил долгое время в Челябинске, пианист и органист Иван Ипатов – из Саратова, барабанщик Михаил Юдин – из Подмосковья, одно время он выступал в составе групп «Високосный год», «Дюна», работал с Ириной Понаровской. Кто-то из музыкантов играл джаз, кто-то рок-музыку, а потому каждый из них внес в City Pipes что-то свое.

Музыкальное путешествие

– И хотя наша программа называется «Легенды Ирландии и Шотландии», в рамках концерта прозвучат как бравые марши и протяжные баллады, а так и классика, роковые и джазовые композиции, и даже русский фолк, – отметил Евгений Лапекин. – К примеру, лично я являюсь поклонником австралийской группы AC/DC, а потому в программе можно будет услышать и хиты этого коллектива. Таким образом мы приглашаем слушателей вместе с нами совершить музыкальное путешествие из Шотландии в Ирландию, попутно заглянув в Америку, на родину джаза, в Австралию и другие страны, к которым отсылает наша музыка.

Фото: Евгения Савина

Что интересно, в прошлом Евгений Лапекин – виолончелист. Но однажды во время учебы в Гнесинке он оказался на концерте, где играла волынка, и навсегда влюбился в этот инструмент, в котором его привлекла невероятная энергетика, ощущение музыкальной свободы. Обучившись играть на волынке и вдохновившись ирландскими и шотландскими мотивами, он решил идти своим путем, демонстрируя, что волынка – инструмент не только самобытный и мощный, но и универсальный.

Выступают музыканты в шотландских костюмах: стильных килтах, с сумкой-спорраном на поясе, в специальном головном уборе – гленгарри. За годы существования коллектива он стал узнаваемым – оркестр принимал участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, выступал в резиденции посла Великобритании, на арене комплекса «Лужники».

– Одна из часто исполняемых мелодий с использованием волынки – музыка к кинофильму «Храброе сердце» Мела Гибсона – режиссера, который много сделал для популяризации культуры Шотландии, – поделился художественный руководитель оркестра City Pipes. – Однако мало кто знает, что в известной композиции к киноленте использовалась не шотландская, а ирландская волынка, звуки которой известному режиссеру больше пришлись по душе, чем призывные интонации ее шотландской разновидности.