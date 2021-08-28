Успение есть сон: праздник Успения Пресвятой Богородицы

28 августа отмечается один из величайших православных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Христиане в этот день вспоминают земную жизнь Богоматери и её светлый переход на небеса.

Фото: храм-московка.рф

В Русской церкви этот праздник один из самых значимых. Ему посвящено множество храмов. Например, Успенский собор Московского Кремля долгое время носил статус главного для всей Русской православной церкви. Эта дата горячо любима в народе. Её ещё называют Богородичной Пасхой. Это связано с одним необычным обрядом: как и в Страстную пятницу, перед Пасхой, на Успение, выносят плащаницу — большую икону Спасителя или Богородицы. И перед Светлым Христовым Воскресением, и перед праздником в честь Богоматери совершается особый чин погребения, в конце которого верующие обходят с плащаницей вокруг храма.

История и значение праздника

Слово «успение» переводится со старославянского как «сон» или «мирная кончина». И хотя для многих людей кажется абсурдным праздновать такое событие, потому что для большинства оно ассоциируется с тоской и сердечной болью, но глубоко верующие христиане знают, что это всего лишь переход от земной жизни к небесной. Людям нужно бояться не смерти, а поступков, которыми было наполнено их земное существование. Поэтому название праздника говорит само за себя: согласно христианскому вероучению, Богородица не умерла, а уснула и пробудилась для жизни вечной.

Согласно преданию, после Вознесения Иисуса Христа Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят её сын. Однажды во время молитвы Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что«Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время». В подтверждение сказанному он вручил Пречистой Деве ветвь райского дерева. Божий посланник повелел нести её перед траурной процессией в день успения.

Перед смертью Богоматерь всё Своё скромное имущество завещала Своим прислужницам — вдовицам. Велела после кончины захоронить Себя в Гефсимании рядом с родителями. В день Успения в Иерусалиме собрались для прощания с Богородицей практически все апостолы. Во время Её ухода сам Христос в окружении многочисленных ангелов предстал перед Ней. Богоматерь обратилась к нему с молитвой и попросила благословить всех тех, кто чтит Её память. Свою душу в руки Господа Она отдала в радости и благодати.

В чём смысл праздника Успения? Согласно церковному учению человеческое существование со смертью не заканчивается. Это всего лишь переход из жизни земной в вечную. Кроме того, Богородица показала, какая награда ждёт каждого, кто живёт по христианским заповедям.

Когда отмечается

Христиане стали отмечать праздник приблизительно с V века, когда окончательно сформировался догмат о Богоматери. До этого шли горячие богословские споры о значимости Девы Марии в евангельских событиях. На этом фоне даже появились многочисленные ереси, которые всячески занижали её роль. Православные отмечают Успение 28 августа. А католики празднуют на две недели раньше — 15 августа.

Что можно и чего нельзя делать

Успение Богородицы — двунадесятый праздник, то есть один из двенадцати самых важных. Считается, что на него нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Однако какая-либо повседневная работа, по мнению священников, не возбраняется.

На праздник верующие обычно идут в храм, где молятся и слушают проповедь священника о смысле важного для христиан события. На Успение духовенство традиционно служит в голубых облачениях. Это цвет Богородицы, который символизирует небесную чистоту и непорочность.

В этот день заканчивается двухнедельный Успенский пост. Но, если 28 августа выпадает на среду или пятницу, верующим все равно нельзя есть мясо и молочные продукты — только рыбу. В 2021 году Успение приходится на субботу.