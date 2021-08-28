В Алтайском крае подростки до смерти забили мужчину

По данным следствия, ночью 20 августа 2021 года в парке Бийска 13-летний и 15-летний подростки распивали спиртное с 45-летним мужчиной. Между ними произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние избили взрослого человека. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

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Подростка 15 лет заключили под стражу, а 13-летний юноша находится на стационарном лечении в психиатрическом отделении медицинского учреждения.

Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, сообщает следственное управление края.