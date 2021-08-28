В Барнауле есть трудовые династии, начало которым было положено в военные годы

Иосиф Ионин переехал в Алтайский край вместе с родителями в годы столыпинской реформы. Работать начал еще подростком на барнаульском гвоздильном заводе, на фронт его не взяли из-за брони, как высококлассного слесаря-инструментальщика. С осени 1941 года и до самой пенсии он трудился на заводе мехпрессов, созданном на базе эвакуированных одесских заводов «Комсомолец» и Государственного союзного завода кузнечно-прессового оборудования. Сюда впоследствии пришли три его сына и сноха.

1959 г. Иосиф Ионин (крайний слева) с коллегами проверяет сделанные приспособления к прессу.

Фото из архива семьи Иониных

Хороший товарищ и специалист

В 1947 году на завод мехпрессов направили главного инженера Николая Устиновича. Вот как он вспоминал об основном костяке завода в то время: «Вскоре состоялась встреча с главным механиком завода товарищем Александром Левкиным. В то время ОГМ (отдел главного механика) совмещал и службу главного энергетика, и руководил монтажом оборудования. Производственной базой ОГМ была небольшая механическая мастерская, цехом ее никак не назовешь, где находилось несколько станков и бригада слесарей. Руководил этим участком Ионин Иосиф Августович. Это действительно мастер на все руки. В тех трудных условиях не было случая, чтобы он сказал: «Это сделать нельзя». А ведь делать иногда приходилось очень сложные детали для восстановления станков и выполнять другие ответственные работы. Это был хороший товарищ и специалист высокой квалификации».

– Я родился в 1950 году, разница со старшим братом составляла 12 лет, а младший брат появился на свет четырьмя годами позже, – рассказал Владимир Ионин. – Про работу свою отец практически не рассказывал, я и не расспрашивал особенно, балбес был, а теперь жалею. Но кое-что о работе на заводе все же знаю. Люди шли на смену в рабочей одежде, никого не смущали лоснящиеся от смазки и мазута рукава спецовок. Неделя была шестидневная, тогда телефонов не было, жили мы на ВРЗ на ул. Розы Люксембург, отец ходил туда и обратно пешком. Домой приходил поздно, в воскресенье его вызывали очень редко, очевидно, все вопросы успевали решать в рабочее время. В детстве я любил смотреть, как отец копался с техникой в гараже. По рассказам мамы, у него еще до войны был мотоцикл, который реквизировали для нужд фронта, а после войны он купил «Москвича», другой мотоцикл, а ближе к пенсии еще и моторную лодку – любил рыбачить. Будь отец врачом, может, и мы с братьями выбрали бы другую стезю, но все стали технарями.

Из трудовой книжки Иосифа Ионина: «В 1949 году переведен на должность замначальника механического цеха № 3, начальником инструментального цеха № 8. Работал на разных участках: ст. мастером цеха № 9, начальником технической лаборатории, экспериментального цеха № 14, экспериментального участка. В 1960 и 1962 годах награжден бронзовой и малой серебряной медалями за успехи в народном хозяйстве СССР на ВДНХ. В 1965 году вышел на пенсию».

– В чем-то я повторил судьбу отца, он начал работать, будучи подростком, и я в 13 лет встал к токарному станку, – вспоминает Владимир Ионин. – Это произошло в 1963 году, когда генсек КПСС Никита Хрущёв издал постановление об организации политехнических школ при заводах. Мальчишек тогда прикрепили к мехпрессам, а девочки ходили на хлопчатобумажный комбинат. Пять дней мы учились в школе, а в субботу приходили на завод. До обеда слушали теорию металлообработки, а потом под руководством мастера вставали к токарному станку. Через два года учебы я получил корочки токаря 3-го разряда, что по тем временам было вполне прилично. Мне было очень интересно, я изучал различные справочники, читал умные книжки – у отца была библиотечка по металлообработке. К слову, работал в одном с отцом цехе, он никогда не стоял у меня за спиной, не проверял качество работы, но иногда подходил, заглядывал через плечо и уходил. Мне кажется, он мной гордился, хотя этого не говорил, поскольку был вообще малоразговорчивым.

Владимир Ионин.

Фото из архива семьи Иониных

Конструктор-токарь

С выбором профессии Владимир Ионин определился довольно быстро – поступил в политехнический институт на специальность «Инженер-механик машин и технологий литейного производства».

– Распределение я получил в литейный цех завода мехпрессов, но через год перешел в конструкторское бюро, очень любил придумывать всякие приспособления для улучшения производительности труда, – вспоминает Владимир Иосифович. – К этому времени на заводе поработал старший брат Юрий, да и младший Сергей пришел сюда же. Вспоминаю свой трудовой путь и поневоле сравниваю с жизнью отца. Он возил прессы в Москву на ВДНХ, я два года работал в Австрии по линии станкоимпорта. Это была советско-австрийская фирма, которая продавала оборудование БЗМП по всему миру. В мои обязанности входила предпродажная подготовка оборудования и его сервис. Это не конструкторская работа, но мозгами шевелить приходилось. Особенно когда я видел совершенно незнакомые прессы, на ночь потихоньку брал в гостиницу документацию, изучал ее и на следующий день уже без чертежей давал поручения, что и кому сделать. Тем более отношение у австрийских рабочих было весьма специфичное: когда пресс ломался, ко мне подходил работяга и спрашивал, почему это произошло, как сделать, чтобы он больше не ломался? У них если оборудование стоит, зарплата не идет. Поэтому невыгодно, чтобы оборудование не работало.

В 1991 году Владимир Ионин вернулся на завод, в конструкторское бюро. И тут грянул дефолт.

– Зарплату нам давали гусями, китайскими полушубками, холодильниками, – рассказывает Владимир Иосифович. – Семью нужно было кормить, я ушел на токарный станок, где была возможность заработать наличные деньги, выполняя дополнительные заказы. Так жили в то время все мастеровые люди: выполняли производственное задание, а потом попросту подрабатывали. Когда встал к станку, ничего нового не увидел, как был старенький 1-К62, так и остался, верный работяга. Вернуться в КБ не получилось, коллеги переходили на компьютеры, а мне привычнее был кульман, переучиваться не захотел. Да и зарплата у меня здесь всяко больше, 7-й разряд как-никак. Сейчас работаю на координатно-расточном станке. Чтобы было понятно: нужно расточить отверстие под подшипник с очень большой точностью и правильными координатами. Вот этим и занимаюсь: рассчитываю диаметр отверстия и межцентровые интервалы под разными углами. Так и работаю до сих пор токарем-координатчиком, до 50-летнего стажа на заводе, надеюсь, доскриплю.

Владимир Ионин работает на БЗМП уже 49 лет, а в общей сложности династия Иониных посвятила заводу более 130 лет.

На БЗМП всю свою жизнь работала жена младшего сына Иосифа Ионина – Надежда. Она приехала в Барнаул после окончания вуза из Казахстана и всю трудовую биографию проработала в бюро инструментального хозяйства отдела главного технолога.

– Я последний остался от некогда большой династии Иониных, – сетует Владимир Иосифович. – К сожалению, дети рабочую стезю не выбрали, может быть, внуки вернутся к рабочей профессии.

Автор благодарит за помощь в подготовке статьи сотрудников отдела кадров БЗМП.