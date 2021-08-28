Жителей Алтайского края призывают к осторожности при обращении с огнём в период охоты

За прошедшие сутки, 26 августа, на территории края пожарными подразделениями и добровольными пожарными командами было потушено 50 пожаров. В 42 случаях причиной происшествий становилось горение травы и мусора. Из космоса было зарегистрировано 15 термически активных точек (ландшафтные пожары), 14 из которых в 5-ти километрах от населенных пунктов.

Фото: pixabay.com

Природные пожары составляют большую долю от общего числа пожаров в крае и происходят по вине человека.

МЧС Алтайскому краю напоминает жителям основные требования пожарной безопасности:

– При разведении костра в лесу должен быть снят растительный покров. Ширина полосы должна быть не менее полуметра. Прежде, чем его разжигать, необходимо окопать выбранное для костра место, убрать на расстояние не менее 10 метров находящийся вблизи будущего кострища мусор, сухую траву и валежник.

– При разведении костров необходимо снять дерн, а уходя, обязательно залить костер водой и уложить дерн обратно.

– Засить огонь, нужно заливая кострище водой и вороша угли до тех пор, пока не перестанут дымить и шипеть.

– Нельзя бросать горящие спички, непогашенные окурки, курить на ходу в лесу.

– Нельзя пользоваться при стрельбе патронами, снаряженными легковоспламеняющимися пыжами, ведь во время выстрела охотника, вылетевший из ружья пыж, начинает тлеть, поджигая сухую траву.

– Запрещается выжигание травы на лесных полянах. Информацию о нарушениях норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.