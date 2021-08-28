Жители Алтайского края станут наблюдателями за проведением выборов

Будущих наблюдателей обучили алгоритму действий в нестандартных ситуациях во время проведения выборов, также объяснили основы избирательного законодательства.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае обучение волонтёров организовали к выборам в Государственную Думу, региональное Законодательное Собрание и органы местного самоуправления. Такое голосование впервые продлится в течение трех дней − с 17 по 19 сентября. Все три дня на выборах будут присутствовать наблюдатели. Ранее Общественная палата региона и Краевой штаб общественного наблюдения за проведением выборов подготовили 4,5 тысячи наблюдателей.

Наблюдателям предстоит контролировать не только прозрачность голосования, но и соблюдение на участках санитарно-эпидемических норм. В обязанности также входит фотографирование стенда на участке на предмет содержания положенной информации, общение с представителями избирательной комиссии, недопущение и фиксация злоупотреблений и провокаций, сообщает сайт края.



