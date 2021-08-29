Barnaul.press представляет: какие фильмы снимались в Барнауле

«Вечерний Барнаул» продолжает кинематографические выходные, посвящённые Дню российского кино. Мало кто знает, но и в нашем городе снимались художественные фильмы. Обзор кинокартин, в истории создания которых фигурировал Барнаул, читайте в нашем материале.
В 1987 году режиссёр Вадима Гнедков снял в Барнауле художественный фильм «Перед свадьбой». Над фильмом работала студия «Новосибирск Телефильм». Лента рассказывает о любви и становлении внутреннего мира человека.
У экспедитора Надежды скоро свадьба. План по реализации продукции летит в тартарары. К Наде направляют молодого водителя Ивана. За два рабочих дня, которые они проводят на колёсах грузовика, у них вспыхивает роман. Интрига в том, выйдет ли героиня замуж за своего жениха, или же сделает выбор в пользу Ивана.
«Дом на Солнечной поляне» — это сериал российско-немецкого производства про жителей Барнаула. По сюжету семья русских немцев после распада СССР переселяется в Барнаул из Казахстана. Эрлихи заселяются в многоквартирный дом на Солнечной Поляне.
Вместе с соседями Ивановыми, Бельяминовыми и Павловыми они решают жизненные и бытовые проблемы. Стоит отметить, что в актёрский состав входят артисты городских театров и местные жители.
Летом 2011 года Барнауле начались съемки фильма «Пока цветет папоротник». Вместе с режиссёром Евгением Бедаревым над картиной работали команды профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Кемерово, Минска, Волгограда. Это российский мистико-приключенческий сериал. Сюжет фильма отличает нетривиальная задумка.
Главный герой — Кирилл Андреев, по сценарию фильма, живёт в Москве со своей младшей сестрой Сашей. Парень работает журналистом в газете «Секретная правда». Однажды его коллега дарит ему амулет, который оказывается волшебным. Эта вещица в одночасье меняет жизнь Кирилла. С его помощью герой неожиданно попадает на Алтай. Александра отправляется спасать брата.
По стечению обстоятельств они встречаются на берегу Катуни с Ликой, её другом Артуром, Раисой и её племянниками Денисом и Максимом. По сюжету Кирилл должен с помощью амулета и цветка папоротника закрыть врата в параллельный мир Умбры, где обитает всякая нечисть. Герою и его новые друзья борются с силами зла.
Российский телесериал в жанре приключенческого фэнтези. «Беловодье. Тайна затерянной страны» является сиквелом телесериала «Пока цветёт папоротник».
По сюжету после событий, произошедших в фильме «Пока цветёт папоротник» прошло три года. Герои спокойно живут своей жизнью. Однако миру вновь грозит очередная опасность от магии. Выясняется, что убит один из Хранителей Беловодья Эдмон.
В в конце мая 2019 года в Барнауле прошли съёмки кинокартины «Земля Эльзы» по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Работа длилась около недели, после чего вся команда отправилась в Онгудайский район.
Сюжет рассказывает о современных Ромео и Джульетте, которым уже по 70 лет. Главная героиня по законам жанра долго была в несчастливом браке. После смерти мужа она внезапно влюбилась. И тут ей пришлось столкнуться с осуждением общества.
В нашем городе основная часть съёмок прошла в закрытом формате. На экране можно увидеть помещение свадебного салона, в одной из квартир на улице Интернациональной и в санатории «Барнаульский». Также в кадре есть моменты, снятые около Дворца бракосочетания и Театра Драмы. Основная история происходит в сельской местности республики Алтай.
Со временем Барнаул стал больше появляться широких экранах. Горожане охотно участвуют в массовых сценах. Как ни крути, а наш город привлекает внимание кинематографистов. Вполне возможно, кино в Барнауле когда-нибудь станет индустрией.