Barnaul.press представляет: какие фильмы снимались в Барнауле

«Вечерний Барнаул» продолжает кинематографические выходные, посвящённые Дню российского кино. Мало кто знает, но и в нашем городе снимались художественные фильмы. Обзор кинокартин, в истории создания которых фигурировал Барнаул, читайте в нашем материале.

Фото: личный архив Яны Баклановой

1. «Перед свадьбой», 1987 год

В 1987 году режиссёр Вадима Гнедков снял в Барнауле художественный фильм «Перед свадьбой». Над фильмом работала студия «Новосибирск Телефильм». Лента рассказывает о любви и становлении внутреннего мира человека.

У экспедитора Надежды скоро свадьба. План по реализации продукции летит в тартарары. К Наде направляют молодого водителя Ивана. За два рабочих дня, которые они проводят на колёсах грузовика, у них вспыхивает роман. Интрига в том, выйдет ли героиня замуж за своего жениха, или же сделает выбор в пользу Ивана.

2. «Дом на Солнечной поляне», 1997

«Дом на Солнечной поляне» — это сериал российско-немецкого производства про жителей Барнаула. По сюжету семья русских немцев после распада СССР переселяется в Барнаул из Казахстана. Эрлихи заселяются в многоквартирный дом на Солнечной Поляне.

Вместе с соседями Ивановыми, Бельяминовыми и Павловыми они решают жизненные и бытовые проблемы. Стоит отметить, что в актёрский состав входят артисты городских театров и местные жители.

3. «Пока цветет папоротник», 2012

Летом 2011 года Барнауле начались съемки фильма «Пока цветет папоротник». Вместе с режиссёром Евгением Бедаревым над картиной работали команды профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Кемерово, Минска, Волгограда. Это российский мистико-приключенческий сериал. Сюжет фильма отличает нетривиальная задумка.

Главный герой — Кирилл Андреев, по сценарию фильма, живёт в Москве со своей младшей сестрой Сашей. Парень работает журналистом в газете «Секретная правда». Однажды его коллега дарит ему амулет, который оказывается волшебным. Эта вещица в одночасье меняет жизнь Кирилла. С его помощью герой неожиданно попадает на Алтай. Александра отправляется спасать брата.

По стечению обстоятельств они встречаются на берегу Катуни с Ликой, её другом Артуром, Раисой и её племянниками Денисом и Максимом. По сюжету Кирилл должен с помощью амулета и цветка папоротника закрыть врата в параллельный мир Умбры, где обитает всякая нечисть. Герою и его новые друзья борются с силами зла.

4. «Беловодье. Тайна затерянной страны», 2016 — 2019

Российский телесериал в жанре приключенческого фэнтези. «Беловодье. Тайна затерянной страны» является сиквелом телесериала «Пока цветёт папоротник».

По сюжету после событий, произошедших в фильме «Пока цветёт папоротник» прошло три года. Герои спокойно живут своей жизнью. Однако миру вновь грозит очередная опасность от магии. Выясняется, что убит один из Хранителей Беловодья Эдмон.

5. «Земля Эльзы», 2020

В в конце мая 2019 года в Барнауле прошли съёмки кинокартины «Земля Эльзы» по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Работа длилась около недели, после чего вся команда отправилась в Онгудайский район.

Сюжет рассказывает о современных Ромео и Джульетте, которым уже по 70 лет. Главная героиня по законам жанра долго была в несчастливом браке. После смерти мужа она внезапно влюбилась. И тут ей пришлось столкнуться с осуждением общества.

В нашем городе основная часть съёмок прошла в закрытом формате. На экране можно увидеть помещение свадебного салона, в одной из квартир на улице Интернациональной и в санатории «Барнаульский». Также в кадре есть моменты, снятые около Дворца бракосочетания и Театра Драмы. Основная история происходит в сельской местности республики Алтай.

Со временем Барнаул стал больше появляться широких экранах. Горожане охотно участвуют в массовых сценах. Как ни крути, а наш город привлекает внимание кинематографистов. Вполне возможно, кино в Барнауле когда-нибудь станет индустрией.



