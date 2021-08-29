Барнаульца задержали за хранение наркотиков

1,95 грамма «синтетики» — такова цена свободы, которой может лишиться мужчина.

Фото: canva.com

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Барнаулу по подозрению в хранении наркотических средств задержан горожанин, 1980 года рождения.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане у барнаульца сверток, в котором находился порошок белого цвета. Его вес составил Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. 1,95 грамма.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.