Барнаульские эксперты порекомендовали не делать из ребенка вундеркинда

Как подготовить будущего первоклассника к школе, чтобы образовательный процесс не нанес вред неокрепшему организму? В канун учебного сезона барнаульские медики дают советы родителям.

К школе необходимо готовиться не за день-два, а постепенно, планомерно и в соответствии с возрастом дочки-сыночка.

– Развитие ребенка должно происходить гармонично: в год он начинает ходить, к полутора годам пользоваться какой-то примитивной речью, то есть строить предложение из двух-трех слов. В 7 лет он должен идти в школу. Именно к этому моменту у вчерашнего детсадовца завершаются физиологические процессы созревания центральной нервной системы, – убежден врач-психиатр, заместитель главного врача Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей Виктор Ведяшкин.

Все новостные ленты пестрят историей Алисы Тепляковой, которая поступает в МГУ в 8 лет. Виктор Николаевич не считает ситуацию полезной для психики и физического здоровья ребенка-вундеркинда.

– К нам в диспансер приводят детей, демонстрирующих какие-то углубленные знания, но с эмоционально-волевыми нарушениями. К примеру, к трем годам считают до сотни по-английски или знают маршруты и расписание всех автобусов в своем районе, но у этих ребятишек мы видим много других проблем. У них наблюдается отставание по всем сферам жизни: они не могут правильно взаимодействовать со сверстниками, нередко не способны выполнять какие-то простейшие задания – пирамидку из колечек не могут собрать и не различают цвета. Знают лишь отдельную узкую область. Развивать малыша надо гармонично, без ущерба какой-либо сфере, – убежден эксперт.

Если вдруг у ребенка появляются какие-либо изменения в поведении, сложности, то имеет смысл поговорить со школьным психологом, педиатром, а в сложных случаях – обратиться за помощью к психиатру.

Каша для знаний

Залог дальнейшего успеха ребенка – правильное питание. В этом постулате убеждена педиатр, завотделом Центра медицинской профилактики Любовь Михайлова.

– Питание ребенка должно быть разнообразным, включать фрукты, овощи, мясо, рыбу, молочные продукты. Полезны и каши, причем не быстрого приготовления, упакованные в пакетики, а обычные, сваренные из круп твердых сортов, – рассказывает Любовь Васильевна.

Правильное питание, игры на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки помогут вчерашнему детсадовцу окрепнуть, хорошо провести остаток лета и полным сил прийти в школу.

Питание должно быть регулярным с раннего детства.

– Принимать пищу необходимо в одно и то же время, и с перерывом не более четырех часов. Если ребенок этот период не выдерживает, то можно

устроить небольшой перекус в виде сока, фруктов или печенья из муки твердых сортов, чтобы заглушить голод, но не сбивать аппетит.

Как убедить детей есть паровые котлеты? По мнению Любови Михайловой, этого добиться можно только личным примером.

– Если родители будут говорить о важности здоровой пищи, готовить дома паровые котлеты, овощное рагу, покупать молоко и молочные продукты, всевозможные овощи и фрукты, то ребенок в этой семье будет расти здоровым, – убеждена эксперт.

Встал и размялся

– Будущий школьник должен быть готов к той нагрузке, которая его ожидает в школе. В отношении травматологии и ортопедии – прежде всего это статическая нагрузка. Ребенок никогда столько не проводит времени сидя, сколько ему приходится это делать в школе. Мышцы нуждаются в дополнительной подготовке, – отмечает травматолог-ортопед Центра охраны материнства и детства Александр Шмат.

Излишне ответственные родители пытаются дополнительно дома «подтянуть» ребенка по школьной программе. Опять же, при этом он сидит за столом.

– В результате ребенок не выполняет свою чуть ли не основную в плане движения функцию: не выходит на улицу, не набивает себе шишек, не накачивает себе мышц в беганье-прыганье. Ведь мышечная масса формируется элементарной физиологической тренировкой, – констатирует Александр Владимирович.

Обратная сторона медали – нереализованные родительские амбиции в области какого-то спорта.

– Когда в травматологическое отделение приводят трех-четырехлетнего ребенка с переломами из-за того, что ребенок катался на сноуборде, но этот вид спорта для него не физиологичен. Всему свое время. Малышу, в зависимости от его желания, больше подойдут гимнастика, плавание, общеукрепляющие занятия, – рекомендует травматолог.

Постелите ковры

Подготовка к школе в отношении осанки включает очень важный параметр – гигиену рабочего места.

– На столе должен быть порядок. Это поможет концентрации внимания. Второй важный аспект – высота рабочего места. Стул и стол должны быть такой высоты, чтобы ребенку было удобно работать с прямой спиной и не приходилось сгибаться. Растущие стулья и столы на самом деле достаточно неплохое изобретение для осанки ребенка. Однако не все могут себе позволить такую мебель. Можно обойтись и приспособлениями. К примеру, если ноги ребенка не достают до пола, то можно положить под них деревянный брусок или любую подставку, – рассказывает Александр Шмат.

Ковры с точки зрения ортопедии – благо для школьника.

– Почему у нашего поколения не было проблем со стопами? Мы проводили лето и дни, бегая по мягкой амортизирующей поверхности, топтали бабушкам грядки на огороде, а дома у всех полы были застелены коврами. У нас была амортизация стопы, которая в итоге формировалась более физиологично. А сейчас дома линолеум или ламинат – жесткое покрытие, которым мы, по сути, разбиваем стопу. Столь объемных компенсаторных возможностей у организма нет и никогда не будет, – отмечает эксперт.