Барнаульские школьники и студенты смогут ездить в поездах со скидкой

С 1 сентября 2021 учащимся будут делать скидку размером 50% на поездки в пригородных поездах.

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Льготный проезд распространяется как на разовые, так и на абонементные билеты вида «ежедневно» и «выходного дня».

Воспользоваться скидкой можно предъявив справку учащегося либо студенческого билета, или билета учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на новый учебный год (на скорые пригородные поезда дополнительно требуется – свидетельство о рождении или паспорт). Абонементные билеты оформляются на пластиковых картах при предъявлении указанных документов.

Заказ билетов с помощью мобильных приложений «Алтай-Пригород» и «РЖД Пассажирам» также будет доступен для школьников и студентов, которые хотят совершить поездку в пригородных поездах без указания мест (кроме билетов на скорые пригородные поезда «Калина красная», «Восток», «Просторы Алтая»), сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала «РЖД».

Подробную информацию можете получить по телефону +7(3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.