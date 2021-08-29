Барнаульские школы реализуют проекты грантового конкурса

В конце марта 2021 года были проведены итоги конкурса школьных проектов краевого грантового конкурса «Я считаю». Победители получили средства на развитие школьной инфраструктуры и улучшение учебно-воспитательного процесса.

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В 2021 году финансирование выиграли 14 школ города Барнаула. Из них 5 школ находятся в Центральном районе: школы №2, 22, 48, 54 и 129.

На средства гранта в лицее №2 реализовали проект «Праздник для всех», в учебном заведении обустроили и оформили актовый зал.

Проект «Большие имена малой родины» реализовался в гимназии №22. Целью было создание единого информационного пространства, которое познакомит учеников с историей и литературой края. Современные стенды с интересной информацией уже разместили в рекреациях на четвертом этаже здания гимназии, предварительно сделав в помещении ремонт. При этом в подготовке помещений помогали старшеклассники и их родители.

А в школе №54 на выделенные средства отремонтировали гардероб для школьников и оформили стенды об эстетическом воспитании.

Также в рамках грантового проекта, в музее школы №48 появится современное оборудование, а в лицее №129 сделают офис для медиацентра «Ритм», сообщает сайт города.

