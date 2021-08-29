Госавтоинспекция напоминает жителям Барнаула о правилах перевозки юных пассажиров

Инспекция подчёркивает, что важную роль в обеспечении безопасности ребёнка играет автокресло.

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Согласно требованиям правил дорожного движения перевозка детей младше 7 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности.

Госавтоинспекция уточняет, что установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля систем и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации.

Удерживающие устройства для детей разделяются на следующие группы:

группа 0 – от 0 до 10 кг и возрастом до 9-10 месяцев;

группа 0+ (переноска) – от 0 до 13 кг и возрастом до 1 года;

группа 1 – от 9 до 18 кг и возрастом от 9 месяцев до 4 лет;

группа 2 – от 15 до 25 кг и возрастом от 3 до 7 лет;

группа 3 (бустер) – от 2 до 36 кг и возрастом от 6 до 12 лет;

Автокресло групп 1, 2, 3 или 2, 3 – представляет собой комбинированную многослойную конструкцию, сочетающую в себе элементы конструкции кресел соответствующих групп.

При этом необходимо помнить, что устройства должны иметь сертификат соответствия европейским стандартам безопасности ECE R44/03 и ECE R44/04, а также сертификацию Росстандарта. Сверить данные сертификата, указанного на детском удерживающем устройстве можно на официальном сайте Росаккредитации. В случае отсутствия сертификата, Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от приобретения такого детского удерживающего устройства.

Кроме того, детское автокресло ни в коем случае нельзя заменить треугольником-адаптером типа «направляющая лямка», так как этот «прибор» не прошел ни одного защитного теста в Российской Федерации. При определенном уровне натяжения ремня треугольник может усугубить последствия, образуя чрезмерное давление на ребра и внутренние органы ребенка.

Ремни должны быть правильно установлены, отрегулированы индивидуально под ребенка и не иметь механических повреждений. Правильно отрегулированный ремень проходит низко по бедрам, при этом диагональная ветвь ремня – через плечо и грудную клетку, не касаясь головы и шеи.

Если вес и рост ребенка превышают технические характеристики детских удерживающих устройств, то ребенка следует перевозить только на заднем сиденье автомобиля с использованием ремней безопасности, обеспечив невозможность соскальзывания с плеча правильно надетого ремня в результате смещения пассажира.

Пренебрежение водителями рекомендаций, касающихся применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, является одной из причин высокого травматизма и смертности среди несовершеннолетних. Обязанность родителей и водителей автомобилей – обеспечить несовершеннолетним пассажирам безопасные условия перемещения, сообщает сайт Госавтоинспекции.

За нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей.