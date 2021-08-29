Идея на миллион: необычные бизнес-проекты барнаульцев, которые приносят хороший доход

Потребителя сейчас сложно удивить: уже и продукты доставляют к порогу квартиры, и обучают новым профессиям онлайн, и даже стоят в очередях вместо самого клиента. Но вы попробуйте изобрести велосипед и, возможно, заработаете на этом свой первый миллион, вдохновившись историями наших героев.

У предпринимателя, занимающегося поставками передвижных 3D-кинотеатров, нет конкурентов в Алтайском крае.

Фото из архива Игоря Ерёмина

Камера! Поехали!

Жители крупных городов, и Барнаул здесь не исключение, избалованы разного рода развлечениями: аквапарк, кафе на любой вкус, полеты на воздушном шаре, сервисы проката – от велосипеда до автомобиля. В это время сельчане подчас лишены даже возможности посмотреть фильм в высоком качестве и на большом экране: все потому что в большинстве населенных пунктов попросту нет кинотеатра. На желании жителей сел приобщиться к кинематографу и заработал свой первый миллион начинающий предприниматель Игорь Ерёмин. Но создать стационарный кинозал в селе – значило вложить не одну сотню миллионов в его оборудование и при этом не иметь гарантии, что инвестиции «отобьются» в ближайшее время. В 2013 году Игорь придумал идею передвижного мини- кинотеатра, и с ней оказался очень востребован.

– Передвижной кинотеатр – это набор оборудования, которое помещается в автомобиль и позволяет в любом месте организовать киносеанс, будь то актовый зал школы или дом культуры, – объясняет Игорь Ерёмин. – Первое время я сам собирал оборудование и ездил с ним по краю, вскоре «расширился» – создал компанию и начал поставлять оборудование вместе с лицензионным контентом для проката по России и в страны СНГ.

За семь лет компания «Алтай 3D» отработала более 200 заказов от Сибири до Камчатки, в Казахстане, Киргизии и других странах. Последние пару лет сотрудничество ведется со школами и детскими садами, где малышам демонстрируют познавательно-обучающие ролики по здоровому образу жизни, пожарной безопасности, ОБЖ, безопасности дорожного движения. Игорь Ерёмин уточняет, что весь контент специалисты его компании создают самостоятельно, во многом по этой причине у барнаульца, можно сказать, нет конкурентов в России. «Сложно держаться на плаву, еще и работать в плюс, когда не создаешь ничего нового, а лишь повторяешь за конкурентами. Поэтому такие компании периодически то открываются, то закрываются», – резюмировал собеседник.

Самое сложное в бизнесе, по мнению нашего героя, – найти точку роста.

– Многие считают, что главная сложность – придумать идею. По мне, направлений полно – нужна только голова, чтобы их реализовать. Я столкнулся с другой трудностью: когда ты создал крутую, работающую идею, монополизировал рынок Алтайского края, вышел на Россию и страны СНГ, в некоторый момент наступает стагнация – расти некуда, – рассуждает владелец компании «Алтай 3D». – Поэтому начал развивать смежное направление: сейчас создаем голографические зоопарки – это проекции, позволяющие сформировать у зрителя иллюзию нахождения в зоопарке с различными животными, в том числе и вымершими.

Порхающее дело

Анастасия Неупокоева пока не заработала своего первого миллиона, но только лишь потому, что ее бизнесу по выращиванию и продаже тропических бабочек всего-навсего полгода. Но тот факт, что заказы сыплются как из рога изобилия, вселяет уверенность, что успех очень близок. Тем более, что конкурентов в этой сфере на Алтае нет: Анастасия выкупила у поставщика эксклюзивное право на приобретение насекомых из Коста-Рики и Филиппин.

Фото из архива Анастасии Неупокоевой

Весной этого года, меньше чем за неделю до праздника 8 Марта, предпринимательница получила первую партию куколок и оборудование для их выращивания. А уже в Международный женский день реализовала живой товар и с лихвой покрыла свои стартовые инвестиции.

– Страхи? Конечно, были, – честно признается Анастасия. – Но поскольку это дело я рассматривала и как хобби, то настроилась на то, что если бизнес не выгорит – значит буду заниматься бабочками для души.

Но оказалось, что спрос на яркокрылых, особенно экзотических пород, довольно высок: их дарят на праздники в комплекте с цветочными композициями, из них устраивают салюты, делают главными героями выставок и покупают в качестве домашних питомцев детям. Последнее, кстати, – хит последних нескольких месяцев в перечне заказов у предпринимательницы.

– Дети, насмотревшись в интернете роликов про появление на свет бабочек, просят родителей подарить им аналогичную ферму. Такой вот современный вид домашних питомцев. – рассказывает Анастасия. – К слову, недавно у меня купили мини-ферму для дочери-школьницы в качестве подарка, а девочку настолько увлек процесс превращения куколок в бабочек, что на днях они приедут еще за партией. Я продаю куколок и емкость для их размещения – инсектарий, объясняю, как ухаживать за бабочками, чем кормить, в каких условиях содержать. От этого напрямую зависит срок и качество жизни насекомого: если воздух «засушить», то бабочка через день может погибнуть, но в среднем неделю они живут.

Такая скоротечность жизни этих удивительных насекомых иногда отталкивает клиентов, особенно если учесть, что цены на бабочек начинаются от 600 рублей до двух тысяч за штуку. Но чего не сделаешь и каких денег не потратишь ради того, чтобы по-настоящему удивить?

– Летом, в период свадебного бума, часто заказывают салют из бабочек, – продолжает собеседница. – Эмоции молодоженов и всех гостей не передать словами, когда они видят, как из коробки одна за другой вылетают десять, двадцать, а то и больше разноцветных красавиц.

Топ-3 необычных бизнес-проектов, успешно работающих в мире:

Аренда скота. В Швейцарии, Австралии и США несколько лет пользуется успехом сервис аренды скота и птицы для тех, кто хочет стать фермером, но боится не справиться с ответственностью. Временная забота о животных помогает понять, готов ли человек взвалить на себя эту ношу.

Комната ярости. Помещения, где можно дать волю гневу и выпустить весь негатив, разрушив все, что находится в комнате, уже нельзя назвать новинкой, но этот бизнес все еще не сильно развит. В России «комнаты вымещения злости» есть пока только в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Томске и Краснодаре.

Туалетная бумага с анекдотами. В Европе очень популярна туалетная бумага с напечатанными на ней анекдотами, афоризмами, детективами и любовными романами. Автор изобретения сделал себе миллиардное состояние на желании людей совместить приятное с полезным.