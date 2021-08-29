Идём за орехами: народные приметы на 29 августа

Ореховый Спас отмечается 29 августа. В это день принято печь пироги и готовить блюда с орехами.

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Ореховый спас — это Третий Спас, ведь ему предшествуют Медовый Спас и Яблочный. В истории трёх Спасов переплетены христианские традиции и народные — языческие — поверья и приметы. Ореховый Спас, например, приурочен к большому православному празднику — перенесению Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь, поэтому его ещё называли Холщовым Спасом. Есть у этого дня и третье название — Хлебный Спас, поскольку 29 августа идёт сразу за праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа и означает окончание жатвы (уборки пшеницы, ржи, ячменя, овса).

Что такое — Спас

Спас — сокращенная форма от слова «Спаситель». Согласно Толковому словарю русского языка: «Спас — Иисус Христос, спасший — по христианскому вероучению — человечество, искупив его грехи; Спаситель. 2) Название церкви в честь Спасителя. 3) Название каждого из трёх летних православных церковных праздников, посвящённых Спасителю».

Почему Третий Спас — Ореховый

По народному календарю считалось, что к 29 августа окончательно созревают орехи, а значит, можно начинать их сбор. И, если традиционные для Руси лесные орехи (лещина) созревали почти на всей территории государства, а в южных регионах поспевали грецкие орехи, то фисташки и миндаль везли с Востока, поэтому они были буквально на вес золота.

Так как первые два Спаса, Медовый и Яблочный, приходились на Успенский пост, который заканчивается 27 августа, блюда на стол ставились постные. А вот Ореховый Спас 29 августа становился настоящим праздником, ведь можно было готовить любые угощения — и с молочными продуктами, и с мясом.

Как отмечали Ореховый Спас раньше

Ореховый Спас был последним праздником, завершающим сбор урожая и готовящий крестьян к зиме. Этот Спас был близок к концу года, так как по славянскому обычаю Новый год (Новолетие) приходился на 14 сентября (1 сентября по старому стилю).

Поскольку Ореховый Спас был связан с православным праздником, в деревенском быту его отмечали покупкой и продажей полотен, холстов. Говорили: «Первый Спас — на воде стоять, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зелёных горах холсты продавать». На Ореховый Спас примечали отлёт птиц, особенно ласточек и журавлей. С отлётом птиц были связаны и приметы.

Приметы и поверья на Ореховый Спас

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Если на Спас собрали много орехов — урожай зерна в следующем году прибавится

Если журавли летят на юг — ожидается морозный Покров, который отмечается 14 октября.

Первый орех определяет, каким окажется следующий год: вкусный и спелый орех — ожидание большой любви, недозрелый — жди серьёзных вестей, гнилой — неприятности, горький — год будет проблемным.

Для отведения от себя порчи необходимо съесть первый орех, а другой отдать случайному встречному.

Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас

29 августа, как и на Медовый Спас, чистили колодцы и считали воду из родника целебной. Бедным и странствующим в Ореховый Спас подавали еду и милостыню. В этот день нельзя было ругаться и злиться — считалось, что весь негатив вернётся к недовольному втройне.