Подвели итоги работы народной дружины «Барнаульской»

За 7 месяцев 2021 года народная дружина по Центральному району провела 1150 рейдовых мероприятий.

Фото: БГОО «Народная дружина «Барнаульская»

Организация занимается содействием органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка. Дружинники участвуют в рейдах, работают понятыми и дежурят вместе с полицией. На каждый район города есть свой отряд.

При этом существуют специализированные отряды. Отряд по линии городского УВД помогает полиции на массовых мероприятиях, дружинники по линии УФСИН ходят с правоохранительными органами в рейды по домам осужденных, отбывающих наказания в условиях свободы, а люди при линейном управлении помогают поддерживать порядок в транспорте. Выступать свидетелями при переходе пешехода в неположенном месте могут стать добровольцы из отряда по линии ГИБДД. А недавно создали еще и кибер-дружину.



Фото: БГОО «Народная дружина «Барнаульская»

На совещании, состоявшемся на прошлой неделе в администрации Центрального района, подчеркнули необходимость привлечения молодежи в ряды дружинников, дополнительного проведения рейдов совместно с полицией и увеличения количества мероприятий.

Стать участником дружины может любой совершеннолетий житель города без судимости. Для этого нужно обратиться в районные администрации Барнаула с документами (паспорт, две фотографии размером 3*4 и заявление установленного образца), сообщает сайт города.



