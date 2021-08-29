Пять ошибок, которые допускают барнаульцы при подаче заявлений на новые выплаты

Предварительный анализ показал, что заявители допускают одни и те же ошибки, которые могут повлиять на сроки рассмотрения заявления.

Фото: canva.com

В региональном Отделении ПФР рассказали о пяти основных ошибках, которые допускают в заявлениях на пособие одинокие родители.

Напомним, что заявления на новые выплаты Пенсионный фонд принимает с 1 июля 2021 года через портал Госуслуг.

Уже второй месяц краевое пенсионное ведомство ведёт приём заявлений на выплаты беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Предварительный анализ показал, что заявители допускают одни и те же ошибки, которые могут повлиять на сроки рассмотрения заявления, а также послужить причиной для возврата заявления для исправления ошибок и даже отказа в назначении выплаты, если сведения, указанные в заявления, не пройдут проверку, сообщается на официальном сайте ПФР.

Отмечается, что чаще всего при оценке сведений ошибки выявляются в заявлениях именно на это пособие.

Ошибка 1

В разделе 4 в «Дополнительных сведениях на ребенка» заявители указывают, что он обучается в «образовательном учреждении по очной форме». Такая запись возникает на детей, которые уже получили паспорт, то есть на детей от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок обучается в образовательном учреждении по очной форме, а на самом деле он еще учится в школе, то это является ошибкой. Если вы установили данную галочку, то вам в личный кабинет придет уведомление о необходимости предоставить в ПФР в течение 10 рабочих дней документы, подтверждающие факт обучения ребенка. Причем факт обучения не в школе, а именно в ВУЗе или ССУЗе.

ВАЖНО! Эту галочку ставите только в том случае, если ваш ребенок обучается в колледже, техникуме, лицее или обучается в ВУЗе (университете /институте).

Если ребенок только окончил 9 или 11 класс и еще не поступил ни в колледж, ни в ВУЗ и обучаться начнет только с 1 сентября 2021 года, то вы эту графу не заполняете, так как справку об обучении предоставить не сможете. Из школы справка для данной выплаты не нужна!

Ошибка 2

В разделе 4 очень часто родители допускают ошибку при ответе на вопрос «Сколько у вас детей?». Она заключается в том, что в заявлении многие указали только детей в возрасте от 8 до 17 лет, на которых положены выплаты. А младших детей не указали. Но это неправильно! В заявлении необходимо указывать всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. А если ребенок после школы обучается в колледже или в ВУЗе по очной форме обучения, то указываете и ребенка старше 18 лет, но младше 23 лет.

Ошибка 3

Еще одна из самых частых ошибок при заполнении заявления допускается в разделе № 5 «Дополнительные сведения о семье». Она заключается в том, что многие заявители указывают (ставят «галочку»), что семья владеет жилым помещением (квартирой или домом), выданным в рамках предоставления мер социальной поддержки, если семья приобрела квартиру/ дом за счет средств материнского капитала. Но это является неверным.

Такое утверждение нужно отметить только в случаях, если вы бесплатно получили жилье в рамках мер социальной поддержки многодетной семье.

Ошибка 4

Если мама, подающая заявление является вдовой, то она указывает эту информацию только в разделе 3 и выбирает из списка «Вдова», а в разделе 5 не ставит никаких галочек напротив утверждения, что один из членов семьи признан умершим. Эту галочку ставят только те заявители, у кого на руках есть решение суда, вступившее в законную силу, о признании человека умершим.

Ошибка 5

И, наконец, очень часто в заявлениях допускается ошибка в разделе «Сведения об алиментах». Встречается такое, женщины вносят в эту графу случайный набор цифр или букв. Для сведения: если у вас отсутствует исполнительный лист о принудительном взыскании алиментов, то нужно внести реквизиты судебного решения о взыскании алиментов. Под реквизитами имеется в виду полное наименование суда (его нужно выбрать из выпадающего списка, дата вынесения судебного решения и ФИО алиментщика, то есть бывшего мужа). Если дата вынесения судебного решения неизвестна, то нужно поставить год вынесения решения.

При этом если после развода, вы изменили фамилию, то обязательно ставите галочку в строке «Я меняла фамилию после решения суда».

Если вы все-таки допустили ошибку в заявлении, беспокоиться не стоит. Это обязательно выявится при проверке заявления и Пенсионный фонд, не вынося отказа, отправит вам его на доработку. В этом случае у заявителя есть 5 рабочих дней на исправление заявления. Также не стоит беспокоиться, если в личный кабинет вам пришло уведомление о предоставлении дополнительных подтверждающих документов в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего информирования. В этом случае вы должны предоставить требуемый документ в ПФР лично.

Почему могут отказать в назначении выплаты?

Статус «Отказано в предоставлении услуги» может поступить в личный кабинет заявителя на Госуслуги в следующих случаях:

– заявителем не предоставлено доработанное заявление в течение 5 рабочих дней со дня возврата заявления на доработку;

– заявителем не предоставлены дополнительные документы в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления;

– или в случае, если заявитель не соответствует критериям нуждаемости, направил недостоверные сведения и т.д.

ВАЖНО! Выплаты беременным женщинам и одиноким родителям будут назначаться за полный месяц – независимо от даты подачи заявления. Перечисление средств по одобренным заявлениям будет производиться со следующего месяца после месяца подачи заявления. В частности, по заявлениям, зарегистрированным в июле, в случае положительного решения выплата будет произведена в августе.