Спортсмен из Алтайского края стал двукратном чемпионом Паралимпиады с мировым рекордом

28 августа 2021 года в комплексном плавании на дистанции 150 метров в классе SM4 золото завоевал Роман Жданов. Воспитанник тренера России Елены Соколовой на соревнованиях в Токио побил свой же мировой рекорд.

Фото: Паралимпийский комитет России

Роман проплыл 50 метров на спине, нарастив отрыв на таком же отрезке брассом, а на последних метрах пловец использовал вольный стиль, , сообщил «Алтайский спорт».

На сайте Кремля Президент России поздравил Романа с победой. Владимир Путин отметил, что спортсмен вновь установил мировой рекорд, подтверждая свои выдающиеся спортивные и бойцовские качества.



