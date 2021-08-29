Стали известны подробности смертельной аварии на трассе «Новосибирск – Барнаул»

29 августа 2021 года в 9:00 на Чуйском тракте около села Озерки произошло столкновение двух автомобилей.

Фото: telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

По предварительным данным МВД России по краю, водитель – мужчина 1950 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2104», двигаясь со стороны села Тальменка в сторону города Барнаула, столкнулся с «Фиат Дукато», которым управлял мужчина 1973 года рождения и двигался в попутном направлении.

В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ 2104» скончался до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля ВАЗ – женщина 1950 года рождения, а также пассажиры автомобиля «Фиат Дукато» – женщины 1980 и 1968 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу села Тальменка.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.