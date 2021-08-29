Топ-10 лайфхаков для барнаульских первокурсников

Уже на следующей недели учебные учреждения распахнут свои двери для школьников и студентов. Пожалуй, наиболее волнительный момент наступает для тех, кто прошёл все испытания и в новом учебном году вступает в ряды первокурсников.

Фото: canva.com

«Новоиспечённых» первокурсников впереди ждёт увлекательный мир студенчества: новые знания, интересные встречи, фестивали и многое другое. Но как войти в эту «новую дверь», удачно влиться в коллектив и, конечно, спустя несколько лет успешно закончить вуз или суз?

«Вечерний Барнаул» подготовил лайфхаки для барнаульских первокурсников, которые помогут пройти этот путь так, чтобы остались самые лучшие воспоминания о годах, которые часто называют «золотыми».

1. Новый коллектив

Фото: canva.com

До страшной первой сессии ещё целый семестр. Сейчас перед вами стоит другая трудность: как влиться в новый коллектив? Причём, об этом задумывается практически каждый первокурсник, который первого сентября входит в аудиторию с незнакомыми людьми. Это потом вы будет с улыбкой вспоминать, как боялись друг друга на первых порах. Однако это всё будет только потом. А сейчас запомните несколько правил.

Банально, но по-прежнему люди «встречают по одёжке». Оденьтесь чисто и аккуратно, приведите в порядок волосы и ногти. Достаточно просто выглядеть привлекательно, чтобы вас сразу же не забраковали. Только хороший настрой поможет вам влиться в коллектив. Будьте улыбчивыми — это расположит к себе сокурсников.

Фото: canva.com

Не стесняйтесь спрашивать о том, откуда человек, чем он увлекается, почему именно на эту специальность решил поступить. Быстрее сдружиться с однокурсниками помогут совместные мероприятия. Ходите на дополнительные лекции, мастер-классы, участвуйте в общественной жизни учебного учреждения. И не спешите с выводами о людях в первый же день. Кстати, вузы часто дают ребятам бонусы за активное участие в студенческой жизни.

2. Расписание

Расписание в вузах заметно отличается от школьного. Теперь у вас их будет два. Обучение делится на недели: чётные и нечётные. Расписание в зависимости от этого разное — будьте внимательны. Не путайте лекции и семинары: на первых преподаватель рассказывает тему, на вторых выступают студенты (делятся своей домашней работой, показывают доклады и презентации). Чтобы не забывать расписание, сфотографируйте его, перепишите в блокнот, сделайте заметку на телефоне или добавьте время начала пар в календарь на смартфоне.

3. Посещение лекций

На лекциях преподаватели дают информацию, которая поможет вам во время подготовки к сессии. Поэтому её важно записывать. И нет, не всегда она есть в каком‑то одном учебнике, который вы легко прочтёте за пару дней до экзамена. Именно поэтому в ваших же интересах посещать лекции.

Некоторые преподаватели не допускают до сдачи экзамена или зачёта без записей в тетради или ноутбуке.

4. Полезные сокращения

Фото: canva.com

Преподаватели на лекциях обычно говорят быстро и редко повторяют одно и то же несколько раз. Чтобы успеть законспектировать информацию, используйте сокращения, например:

символы‑сокращения: => (следовательно), ≈ (приблизительно), = (равно, то же самое);

(следовательно), (приблизительно), (равно, то же самое); буквенные сокращения: f (функция), t (время);

(функция), (время); если тема лекции, например, правовое государство, пишите вместо этого сочетания ПГ ;

; слова «должно быть», «может быть» замените на «д/б» и «м/б», «таким образом» — «т.о», «между» — «м/у»;

вместо слова «вопрос» в конспекте ставьте знак «?»;

используйте короткие иностранные слова: «если» — if , «максимум» — max;

малознакомые слова, новые понятия и термины следует записывать полностью;

сокращайте слова, чтобы меньше уставала рука и опять-таки увелич. скор. п-ма.

Не рассчитывайте, что конспекты можно будет списать у кого‑нибудь из однокурсников. Иногда из‑за сокращений записи других студентов сложно расшифровать даже им самим.

5. Бюджет

Доход студента состоит из стипендии, карманных денег от родителей, зарплаты, которую он получает на подработке. Эти средства будут уходить на обеды, общественный транспорт, одежду и развлечения. Если переезжаете в другой город, то к расходам может добавиться ещё и плата за квартиру или общежитие.

Следить за бюджетом удобно в блокноте, заметках или специальных приложениях на смартфоне.

Студенты могут экономить на многих вещах. Обязательно проверьте, какие льготы вам положены.

6. Дополнительные вопросы

Задавайте преподавателю дополнительные вопросы не по вашей теме, а по другой, которую еще не проходили по этому предмету. Это станет вам дополнительным бонусом.

7. ФИО преподавателя

Всегда обращайтесь к преподавателю по имени, не просто «здравствуйте» и т.п, а обязательно: «Здравствуйте, Игорь Валерьевич», «Валентина Ивановна, повторите, пожалуйста».

8. Обед

Часто во время обеда собираются огромные очереди. В них вы тратите время в пустую, поэтому готовьте еду дома и кладите её в контейнер. Пока кушаете можете повторить нужный материал.

9. Не зевать!

Никогда не зевайте при преподавателе на паре. Если вся группа разговаривает и не слушает лектора, то молчите и с умным видом смотрите на него, показывая, что вы внимательно слушаете его самый нужный в мире материал! Когда человек выступает перед публикой ему нужны смотрящие глаза. Будьте уверены, он вас запомнит и это будет вам на руку.

Фото: canva.com

10. Гардеробная хитрость

В гардеробе часто скапливается очень много людей. Если не удаётся проскочить первым, то втисните руку с вашим номерком и положите его гардеробщице на полку. Возможно она возьмёт именно ваш номерок среди множества. Кстати, не забывайте здороваться с гардеробщицей, говорить «спасибо» и «до свидания». Можно говорить ещё что-нибудь приятное. В идеале — запомните её имя. Этот лайфхак тоже может сработать, когда вам понадобится помощь в очереди.

Эти лайфхаки помогут вам превратиться из неуверенного абитуриента в настоящего студента.



