В Алтайском крае цифровизируют сельское хозяйство

Вопрос цифровизации отрасли обсуждался на заседании Правительства Алтайского края 18 августа 2021 года. Министр сельского хозяйства Александр Чеботаев представил основные элементы цифровой трансформации сельского хозяйства края.

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Чеботаев сообщил, что стратегия трансформации предусматривает:

– функционирование цифровой платформы, включающей в себя подсистемы сбора, анализа и формирование статистических данных;

– информационная поддержка и предоставление услуг субъектам агропромышленного комплекса в части электронного приема документов на государственную поддержку;

– геопортал земель сельскохозяйственного назначения Алтайского края;

– цифровой сервис «Агрометеопрогнозирование».

В 2017 году уже проводили модернизацию информационной системы. Добавили модуль мониторинга использования пахотных земель в регионе. С помощью него контролировать оборот земель сельскохозяйственного назначения стало удобнее. На данный момент системой пользуется более 2,5 тысячи сельхозпроизводителей края через систему личных кабинетов, построенных на открытых технологиях и отечественном программном обеспечении.

На следующий год запланировали развитие проекта с внедрением 30-40 полевых метеостанций в различных районах края и создание отдельной подсистемы анализа данных для рекомендаций.

Министр сельского хозяйства подчеркнул, что в Алтайском крае созданы предпосылки по цифровизации сельскохозяйственной отрасли, которые помогут сформировать лидирующие позиции региона в части внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе, сообщает Министерство сельского хозяйства края.