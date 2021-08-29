В Алтайском крае цифровизируют сельское хозяйство

29 августа 12:16 2021

Вопрос цифровизации отрасли обсуждался на заседании Правительства Алтайского края 18 августа 2021 года. Министр сельского хозяйства Александр Чеботаев представил основные элементы цифровой трансформации сельского хозяйства края.

Фото: pixabay.com

Чеботаев сообщил, что стратегия трансформации предусматривает:

– функционирование цифровой платформы, включающей в себя подсистемы сбора, анализа и формирование статистических данных;

– информационная поддержка и предоставление услуг субъектам агропромышленного комплекса в части электронного приема документов на государственную поддержку;

– геопортал земель сельскохозяйственного назначения Алтайского края;

– цифровой сервис «Агрометеопрогнозирование».

В 2017 году уже проводили модернизацию информационной системы. Добавили модуль мониторинга использования пахотных земель в регионе. С помощью него контролировать оборот земель сельскохозяйственного назначения стало удобнее. На данный момент системой пользуется более 2,5 тысячи сельхозпроизводителей края через систему личных кабинетов, построенных на открытых технологиях и отечественном программном обеспечении.

На следующий год запланировали развитие проекта с внедрением 30-40 полевых метеостанций в различных районах края и создание отдельной подсистемы анализа данных для рекомендаций.

Министр сельского хозяйства подчеркнул, что в Алтайском крае созданы предпосылки по цифровизации сельскохозяйственной отрасли, которые помогут сформировать лидирующие позиции региона в части внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе, сообщает Министерство сельского хозяйства края.