В Барнауле интернет станет быстрее

Как сообщали в пресс-службе компании МТС в Алтайском крае, оператор мобильной связи завершил модернизацию своих мощностей в столице края и его предместьях.

Телекоммуникационная компания обновила оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород — вблизи посёлка Южного, сёл Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%.

В МТС обещают, что теперь барнаульцы смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке города. Развитая телекоммуникационная инфраструктура Барнаула будет способствовать внедрению проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учёта и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб, регулирования транспортных потоков и т. д. Увеличение ёмкости сети будет стимулировать цифровизацию городской экономики. А все это в конечном счёте повысит качество жизни барнаульцев.

Между тем, по данным статистики, сегодня жители Барнаула и его пригородов генерируют более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае.