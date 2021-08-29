В Барнауле наградили бойцов экологического отряда

Летом 2021 года представители отряда «Атлас» выполняли работы по благоустройству района. Администрация поощрила ребят за добросовестный труд.

Фото: официальный сайт города

Пятеро представителей отряда − Василина Омурзакова, Анастасия Крущук, Сергей Скрипченко, Алена Пирогова и Илья Чистов, сделали большой объем работы в очистке и подготовке территорий города. Они ликвидировали 11 свалок, собрали около 900 мешков мусора и вырезали 876 квадратных метров поросли. Также покосили траву на 19 незакрепленных территориях и отчистили 11 центральных улиц от несанкционированных объявлений. Вместе с общественниками очистили берега рек Пивоварка в микрорайоне «Докучаевский» и Ляпиха в селе Гоньба, безымянного озера по улице Гущина в районе дома №150.

Коллектив отряда получил Благодарность главы администрации города, а все его бойцы Благодарность главы администрации Ленинского района, сообщает официальный сайт города.