В Барнауле построят физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий смешанными единоборствами

Первый спортивный комплекс для занятий смешанными единоборствами в нашем городе строится по улице по адресу: ул. Взлетная, 2в.

Это стало возможным благодаря реализации первого концессионного соглашения в сфере физической культуры и спорта в городе, отмечается на официальном сайте Барнаула.

Сегодня, 29 августа, глава города Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

В мероприятии также приняли участие депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев, заместитель председателя Общественной палаты города Петр Фризен, глава Индустриального района Сергей Татьянин, председатель комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко, представители подрядчика.



Концессионное соглашение в отношении данного физкультурно-оздоровительного комплекса между администрацией города Барнаула и ООО «Атлант» заключено в этом году.

Инвестором проекта выступает депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев. Он рассказал присутствующим, как будет выглядеть будущий спорткомплекс.

«На первом этаже будет расположен спортивный зал размером 21мх36м, в котором будут проходить тренировки по смешанным единоборствам (ММА), вольной борьбе и кроссфиту. В административном блоке на первом и втором этажах располагаются: раздевалки, душевые, туалеты, тренерская и другие помещения, необходимые для организации занятий. Наш комплекс станет самым крупным в Сибири центром по смешанными единоборствам», — сообщил Александр Локтев.

Вячеслав Франк отметил, что услугами спорткомплекса смогут воспользоваться 69 тыс. жителей микрорайона, в том числе 19,5 тыс. человек, проживающих в шаговой доступности.

«У наших граждан появится возможность заниматься смешанными единоборствами в современном и оснащенном зале. Хочу подчеркнуть, что это пример первого государственно-частного партнерства в сфере спорта в Барнауле. Важно, что в рамках концессионного соглашения предусмотрено бесплатное предоставление спортивного зала для нужд муниципалитета для организации занятий спортом», — подчеркнул Вячеслав Франк.

«Это пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Проект направлен на формирование у населения здорового образа жизни», — добавил Петр Фризен.

По словам Сергея Татьянина, открытие ещё одного спортивного объекта порадует жителей города, увлечённых здоровым образом жизни и занятиями физической культурой.



Стоимость проекта составляет 99 млн. рублей. Инвестор намерен вложить в строительство объекта 35 млн. рублей. Финансирование за счет бюджетных средств составляет 64 млн. рублей. В текущем году из краевого бюджета выделено 35,2 млн. рублей, из бюджета города – 8,8 млн. рублей.

Кроме этого, в следующем году из краевого бюджета запланировано выделение порядка 16 млн. рублей, из городского – 5 млн. рублей. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, после чего будет получено разрешение на строительство и подрядчик приступит к работам. Планируется, что строительство комплекса будет завершено в июне 2022 года. Годовая мощность объекта составит до 187 тыс. человек.

Фоторепортаж с места событий.







Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов









