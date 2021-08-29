В Благодатном делают разворотную площадку

В рамках проекта поддержки местных инициатив в микрорайоне Благодатное приступили к работам на разворотной площадке.
На конечной остановке маршрутного такси №59 в поселке Центральном подрядная организация приступила к работам на разворотной площадки.
Известно, что на участке проведут укладку щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.
Стоимость реализации проекта составила более 800 тысяч рублей. При этом вклад населения составил 89 тысяч рублей, спонсоров – 60 тысяч рублей, остальные средства поступили из краевого и городского бюджета, сообщается на сайте администрации города.
Реализация проекта стала возможной благодаря участию жителей в конкурсе проектов поддержки местных инициатив в Алтайском крае.
СПРАВКАПрограмма поддержки местных инициатив – это практика инициативного бюджетирования, которая дает жителям возможность благоустраивать свои территории. Барнаульцы сами выбирают проекты для реализации, принимают участие в их финансировании, контролируют выполнение работ. Всю подробную информацию о проекте развития инфраструктуры, основанном на местных инициативах, можно получить на информационном портале проекта.
СПРАВКА
Программа поддержки местных инициатив – это практика инициативного бюджетирования, которая дает жителям возможность благоустраивать свои территории. Барнаульцы сами выбирают проекты для реализации, принимают участие в их финансировании, контролируют выполнение работ. Всю подробную информацию о проекте развития инфраструктуры, основанном на местных инициативах, можно получить на информационном портале проекта.