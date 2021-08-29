В Благодатном делают разворотную площадку

В рамках проекта поддержки местных инициатив в микрорайоне Благодатное приступили к работам на разворотной площадке.

Фото: barnaul.org

На конечной остановке маршрутного такси №59 в поселке Центральном подрядная организация приступила к работам на разворотной площадки.

Известно, что на участке проведут укладку щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.

Стоимость реализации проекта составила более 800 тысяч рублей. При этом вклад населения составил 89 тысяч рублей, спонсоров – 60 тысяч рублей, остальные средства поступили из краевого и городского бюджета, сообщается на сайте администрации города.

Реализация проекта стала возможной благодаря участию жителей в конкурсе проектов поддержки местных инициатив в Алтайском крае.

