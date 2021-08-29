Ведущий каякер Алтайского края утонул в Республике Алтай

Погиб Кирилл Косогоров, ведущий каякер Алтайского края. Он утонул во время сплава на нижнем ущелье Башкауса.
Кирилл был одним из немногих каякеров по всему миру, кому покорялись бурные реки по всему миру – благо, был программистом, что позволяло работать в любой точке планеты. Норвегия, Америка, Мексика, Непал, Уганда…А по итогам 2020 года команда, капитаном которой он был, стала бронзовым призером Кубка России по спортивному туризму в маршрутах 5-6 категории сложности – туристы-спортсмены покорили реки Мадагаскара. А в прошлом году стал победителем слета инструкторов-проводников “Золотой гид Алтая”.
Кирилл как мог развивал свой спорт в Алтайском крае. Одно время он даже организовывал школу каякинга, проводил тренировки в одном из бассейнов. Именно он стал одним из инициаторов проведения соревнований на Барнаулке, тех самых, где каякеры прыгали в воду прямо в лодке с моста над рекой. Эти соревнования стали шикарной рекламой экстремального вида спорта.
В августе команда каякеров с Кириллом в составе прошла сложнейшую алтайскую реку Чебдар – ту самую, первопрохождение которой в 1987 году осуществила группа Александра Проваторова.
На достигнутом Кирилл останавливаться не собирался. «Пока все ожидают подробностей о нашей экспедиции на #Чебдар2021, я ищу в глубинах Алтая новый гештальт. Водопад на реке Коксу, конечно, интересный, но для подвига маловат», – написал он в своем Instagram неделю назад. Это было его последнее сообщение.