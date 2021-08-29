Ведущий каякер Алтайского края утонул в Республике Алтай

Погиб Кирилл Косогоров, ведущий каякер Алтайского края. Он утонул во время сплава на нижнем ущелье Башкауса.

Фото: со страницы Кирилла Косогорова

Кирилл был одним из немногих каякеров по всему миру, кому покорялись бурные реки по всему миру – благо, был программистом, что позволяло работать в любой точке планеты. Норвегия, Америка, Мексика, Непал, Уганда…А по итогам 2020 года команда, капитаном которой он был, стала бронзовым призером Кубка России по спортивному туризму в маршрутах 5-6 категории сложности – туристы-спортсмены покорили реки Мадагаскара. А в прошлом году стал победителем слета инструкторов-проводников “Золотой гид Алтая”.

Кирилл как мог развивал свой спорт в Алтайском крае. Одно время он даже организовывал школу каякинга, проводил тренировки в одном из бассейнов. Именно он стал одним из инициаторов проведения соревнований на Барнаулке, тех самых, где каякеры прыгали в воду прямо в лодке с моста над рекой. Эти соревнования стали шикарной рекламой экстремального вида спорта.

В августе команда каякеров с Кириллом в составе прошла сложнейшую алтайскую реку Чебдар – ту самую, первопрохождение которой в 1987 году осуществила группа Александра Проваторова.

На достигнутом Кирилл останавливаться не собирался. «Пока все ожидают подробностей о нашей экспедиции на #Чебдар2021, я ищу в глубинах Алтая новый гештальт. Водопад на реке Коксу, конечно, интересный, но для подвига маловат», – написал он в своем Instagram неделю назад. Это было его последнее сообщение.