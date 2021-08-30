Барнаульцам рассказали о новых правилах благоустройства города

Новые правила благоустройства Барнаула, принятые городской Думой, начнут действовать в краевой столице с 1 сентября 2021 года.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Администрация города на официальном сайте Барнаула рассказала, зачем нужны новые правила благоустройства и кто должен их исполнять.

Что такое правила благоустройства территории городского округа — города Барнаула Алтайского края?

Правила благоустройства населённого пункта устанавливают требования к объектам и элементам благоустройства территории города, а также перечень мероприятий по благоустройству городской территории, порядок и периодичность их проведения. К этому кругу вопросов также относятся такие проблемы, как освещение улиц, работа по озеленению, установка указателей и так далее.

Важно отметить, что правила благоустройства Барнаула обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

«Вопросы благоустройства в той или иной степени касаются всех — предприятий, организаций, учреждений и рядовых жителей, поскольку их решение определяет комфортность городской среды и уровень жизни граждан», — подчеркнул на стадии обсуждения новых правил заместитель главы администрации города Юрий Еремеев.

Зачем Барнаулу менять правила благоустройства?

Правила благоустройства разрабатываются и применяются, исходя из существующего федерального и регионального законодательств, а также нормативной базы муниципальных образований. В связи с изменениями норм законодательства правила благоустройства также необходимо менять.

«Необходимость разработать и принять новые Правила благоустройства возникла с учётом изменений федерального и регионального законодательств. Общественные обсуждения по проекту Правил проходили с 28 декабря 2020 по 15 января 2021 года. В период работы над проектом Правил состоялись круглые столы с участием экспертов», — объяснил первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.

Новые правила благоустройства содержат почти 75% изменений в отличие от действующих, которые были приняты в 2017 году.

Что нового содержится в правилах благоустройства?

В качестве новых норм в правилах благоустройства содержатся требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.

Также нововведения затрагивают вопросы размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок, малых архитектурных форм, обустройства территории для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения и др.

В документе впервые прописано, как нужно содержать территории общего пользования, озеленять город, содержать и восстанавливать газоны и цветники. Добавлены статьи по определению границ прилегающих территорий, отменены побелка бордюров и стволов деревьев, а также осенняя уборка листьев в парках и скверах, поскольку опавшая листва образует естественный защитный слой почвы, который предохраняет корни деревьев и сам газон от промерзания, служит удобрением и местом обитания полезных микроорганизмов.

В документе также нашли отражение содержание и благоустройство пляжей, набережных, фонтанов, городских лесов; запрет стоянки и хранения разукомплектованных и неисправных транспортных средств на территориях общего пользования

Требования к содержанию территорий общего пользования

Отдельно в правилах благоустройства оговаривается практика содержания территорий общего пользования. В документе подчеркивается, что за это отвечают физические и (или) юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальные предприниматели.

Содержание таких территорий предусматривает: полив, уборку, подметание, вывоз снега, обработку противогололедными препаратами, очистку от мусора, организацию сбора твёрдых коммунальных отходов, предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучими и иными веществами, проведение мероприятий по благоустройству, озеленение территорий, покос травы, обрезку деревьев и кустарников, установку вазонов и так далее.

При этом на территориях общего пользования запрещается:

сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, отходов, тары, разведение костров;

складирование на срок более семи дней строительных материалов, угля, дров;

повреждение и уничтожение объектов и элементов благоустройства;

захламление, загрязнение, засорение окурками, упаковочной тарой, другим мусором;

стоянка (хранение) более 15 дней разукомплектованных и неисправных транспортных средств, за исключением специализированных автостоянок;

хранение транспортных средств, препятствующих механизированной уборке территории, проходу пешеходов и проезду других транспортных средств, специальной техники;

разлив (выливание) помоев и нечистот, выбрасывание отходов, мусора и навоза;

складирование снега на участках с зелеными насаждениями, если это влечёт повреждение зелёных насаждений;

мойка транспортных средств вне мест, специально оборудованных для этих целей;

организация мест несанкционированного размещения отходов.

Требования к внешнему виду фасадов

Основным условием для фасадов является единое стилистическое решение облика улицы и цветового решения.

При надлежащем содержании фасадов должно быть исключено:

повреждение, загрязнение поверхности фасадов, отслоение облицовки, повреждение кирпичной кладки, нарушение герметизации межпанельных стыков, неисправность конструкции оконных и входных проёмов, приямков;

повреждение архитектурных и художественно-скульптурных деталей, в том числе колонн, пилястр, капителей, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей;

повреждение, загрязнение выступающих элементов, в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, ступеней;

разрушение, загрязнение ограждений балконов, лоджий, парапетов.

При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций фасадов собственниками, владельцами, пользователями незамедлительно принимаются меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации.

Изменения фасадов зданий, не связанные с их реконструкцией, осуществляются физическими или юридическими лицами по согласованию с комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

В случае если здание является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры), то согласование осуществляется с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия на территории Алтайского края.

Требования к содержанию садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Согласно новым правилам благоустройства, территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ должны иметь ограждение по границе отведённого участка. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага).

Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества обеспечивают соблюдение чистоты и порядка на отведённом земельном участке и прилегающей территории.

Требования к нестационарным объектам

Нестационарные объекты, включая торговые объекты, объекты придорожного сервиса, аттракционы, батуты, остановочные навесы и павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи и пр., размещаются на территории города в предоставленных для этих целей местах в соответствии с требованиями законодательства.

Цветовое решение нестационарного объекта должно учитывать единое стилистическое решение окружающих зданий, строений, сооружений и гармоничное сочетание цветов.

При размещении киосков и павильонов в группах, а также на расстоянии менее 15 метров друг от друга нестационарные объекты должны иметь одинаковую высоту и ширину, а также единое стилистическое и цветовое решение.

Правообладатели нестационарного объекта обязаны обеспечить постоянный уход за внешним видом. При этом запрещается: загрязнять, захламлять место расположения нестационарного объекта, размещать вывески, информационные конструкции на боковых фасадах нестационарных объектов, устанавливать нестационарные торговые объекты без согласованного эскиза, возводить к нестационарному торговому объекту навесы, козырьки, не предусмотренные эскизом.

Требования к ограждениям

При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зелёных насаждений общего пользования с учётом требований безопасности.

Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке правообладателем земельного участка, на котором данное ограждение установлено, если иное не предусмотрено соглашением, заключённым между правообладателем и иными лицами.

Освещение города

Улицы, дороги, площади, тротуары, набережные, мосты, бульвары, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, дорожные знаки, указатели и элементы городской информации должны освещаться в вечернее и ночное время суток по расписанию, утверждённому комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

На территории города предусматривается функциональное, архитектурное, информационное, ландшафтное, праздничное освещение.

Придомовые территории, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки освещаются в вечернее и ночное время суток собственниками (иными законными владельцами) зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами.

Системы наружного освещения должны быть настроены способом, исключающим возможность засветки окон жилых помещений.

Озеленение

Содержание деревьев, кустарников, газонов, цветников включает комплекс работ по обработке почвы, поливу зелёных насаждений, внесению удобрений, обрезке крон деревьев и кустарников, защите от вредителей и болезней, которые осуществляются:

на объектах озеленения общего пользования (в парках, садах, скверах, на бульварах) — уполномоченными органами местного самоуправления города;

на иных озеленённых территориях — владельцами данных территорий.

Снос деревьев осуществляется заинтересованными лицами с соблюдением требований Градостроительного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, с учётом положений закона Алтайского края «Об охране зелёных насаждений городских и сельских населённых пунктов Алтайского края».

Работы по сносу деревьев выполняются собственником земельного участка самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

Снос и обрезка зелёных насаждений на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании разрешений, выдаваемых органами местного самоуправления.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников производится специализированной организацией ежегодно в течение всего вегетационного периода.

Ответственность за нарушения правил благоустройства

В документе оговаривается, что вред, причинённый в результате нарушения требований по благоустройству, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отказа в добровольном порядке возместить причинённый ущерб уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд с заявлением к физическим или юридическим лицам, нарушающим требования по благоустройству, о возмещении ущерба.

Привлечение к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований по благоустройству не освобождает лицо от исполнения указанных требований и устранения допущенных нарушений.

А не будет ли принятие новых правил благоустройства слишком резким

Часть изменений, внесенных в Правила благоустройства, вступят в силу в июле 2022 года, чтобы собственники успели привести внешний вид своих объектов благоустройства в соответствие с новыми требованиями.

Это касается содержания территорий садоводческих или огороднических товариществ; эксплуатации дополнительного оборудования, размещённого на фасадах зданий, строений, сооружений; размещения наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, а также антенн; организации стока воды с крыш; внешнего облика нестационарных объектов; содержания площадок для выгула животных и особенностей установки мусорных урн.







