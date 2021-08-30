Барнаульцев приглашают на слёт инструкторов-проводников «Золотой гид Алтая — 2021»

Приём заявок открыт до 6 сентября.

Фото: canva.com

С 9 по 12 сентября 2021 года в Алтайском районе в районе озера Ая пройдёт слёт инструкторов-проводников «Золотой гид Алтая — 2021», сообщается на сайте управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

В рамках слёта также пройдёт Кубок Алтайского края по спортивному туризму. Командам предстоит пройти комбинированную дистанцию и водную командную гонку.

К участию приглашаются команды и сотрудники турфирм, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края и Республики Алтай. К соревнованиям допускаются граждане старше 16 лет с опытом участия в аналогичных соревнованиях и путешествиях.

Организацию и проведение слёта осуществляют: Ассоциация детского и молодёжного туризма Алтайского края, Федерация спортивного туризма Алтайского края, Алтайская региональная ассоциация туризма, при участии: КГБУ «Алтайтурцентр», МБУДО «Память» Пост № 1 г. Барнаула», колледжа Алтайского государственного университета, администрации Алтайского района Алтайского края, туркомплекса «Сердце Алтая». Спортивная часть пройдёт под руководством министерства спорта Алтайского края

«Все мероприятия слёта будут организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», — уточняет пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Предварительные заявки участникам слёта необходимо подать до 6 сентября 2021 года по e-mail: adimtur22@yandex.ru (с пометкой «Золотой гид Алтая — 2021»). Подробную информацию по участию в слёте можно узнать по телефонам:

8-903-911-62-07 — Евгения Анатольевна Силютина (общие вопросы);

8-913-244-82-12 — Сергей Витальевич Бейберетов (вопросы по спортивным этапам);

8-903-958-08-72 — Антон Владимирович Сергеев (оргкомитет).

СПРАВКА «Золотой гид Алтая-2021» — ежегодное комплексное мероприятие, направленное на выявление сильнейших команд и инструкторов-проводников туристских фирм, учреждений и организаций, работающих на Алтае.



