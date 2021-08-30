Барнаульцы могут получить до четырёх миллионов рублей в рамках грантового конкурса «Старт ИИ-1»

Заявки на участие в конкурсе «Старт ИИ-1» (очередь II) принимают до 18 октября на сайте Фонда содействия инновациям.

Фото: canva.com

Пресс-служба правительства Алтайского края сообщила о начале приёма проектов на конкурс «Старт ИИ-1» (очередь II), организованный Фондом содействия инновациям. Его участники могут получить грант в размере до четырёх миллионов рублей. Срок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 12 месяцев с даты заключения договора о предоставлении гранта.

Проекты принимают по следующим направлениям: компьютерное зрение; обработка естественного языка; распознавание и синтез речи; интеллектуальные системы поддержки принятия решений; перспективные методы искусственного интеллекта, сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края,

Дополнительная информация об условиях конкурса представлена на сайте Фонда содействия инновациям.

СПРАВКА Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — государственная некоммерческая организация, образованная постановлением Правительства России. Конкурс реализуют в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» в целях создания новых и поддержки существующих малых инновационных предприятий, разрабатывающих новую продукцию, сервисы и решения с использованием технологий искусственного интеллекта.





