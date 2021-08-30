Барнаульский школьник создал рисунок, который нанесли на маркированный конверт

Рисунок юного барнаульца нанесён на художественный маркированный конверт, посвящённый самой длинной артековской смене.

Фото: barnaul.org

Ученик десятого класса школы № 64 Григорий Шатулов стал победителем Всероссийского конкурса рисунков «Самая длинная смена «Артека» 22.06.1941 — 12.01.1945».

К событию, посвящённому 80-летию самой длинной смены «Артека», АО «Марка» выпустила художественный маркированный конверт и специальный почтовый штемпель. Рисунок на данном конверте создан по эскизу Григория Шатулова из Барнаула.

Это не первая победа талантливого барнаульца. В 2019 году, отдыхая в «Артеке», Гриша победил в конкурсе «Открой свою Дверь синего цвета», проводимом «Почтой России». Также он стал почтовым комиссаром лагеря «Лесной».

В ту 14-ю смену из «Артека» отправили в Алтайский край кипарисовую гирлянду в благодарность за то, что далекий алтайский посёлок Белокуриха приютил артековцев в годы Великой Отечественной войны. Григорий вместе с почтовыми комиссарами других лагерей упаковывал этот ценный груз на «Почте Артека», чтобы отправить на свою родину. Именно это событие сохранилось в памяти школьника и нашло отражение в конкурсной работе, сообщается на сайте города Барнаула.

Церемония специального гашения конверта, посвящённого самой длинной артековской смене, прошла в августе в МДЦ «Артек».

«Когда 22 июня 1941 года в «Артеке» началась новая смена, никто не думал, что она продлится 1301 день. В той смене были ребята такого же возраста, как сегодняшние артековцы. Чтобы память о них жила в сердцах современных детей, мы проводим эту акцию. На конкурс ребята представили много работ, и символично, что победил и выбран для конверта рисунок юного жителя Барнаула Алтайского края. Пусть каждый, кто увидит этот конверт, вспомнит о том, что подвиги могут совершать даже самые юные граждане страны», — отметила Евгения Елисеева, первый заместитель директора МДЦ «Артек».

Тираж маркированных конвертов составил 1 000 000 экземпляров.

Его можно приобрести во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации и на «Почте Артека».



