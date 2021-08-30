Часть домов в центре Барнаула отключили от горячего водоснабжения на сутки

Отключение с 30 августа до 9:00 31 августа 2021 года необходимо для замены компенсатора в тепловой камере рядом с домом 62 на улице Димитрова.

Фото: v-pravda.ru

Под отключение попадают 43 многоквартирных и частных дома, в том числе детские сады, 5 образовательных и медицинских учреждений, 18 административных зданий по улицам Димитрова, Чкалова, Песчаной, проспектам Ленина, Социалистического и Комсомольского. Всего 3 216 жителей, сообщает телеграм-канал СГК. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.