«Динамо-Алтай» победило «Кузнецких Медведей», но уступило им по буллитам

ХК «Динамо-Алтай» в рамках подготовки к сезону провёл очередные контрольные матчи. На льду «Титов-Арены» наши хоккеисты дважды встретились с командой МХЛ «Кузнецкие Медведи».

Фото: ХК «Динамо-Алтай»

Обе игры завершились победой барнаульцев — 4:2, 1:0. Но так как игры были тренировочными и тренерам хотелось отработать все аспекты игры, после каждого матча проходила серия буллитов. В этом элементе соперник барнаульцев дважды брал реванш.

Следующие контрольные матчи «Динамо-Алтай» проведёт 7 и 8 сентября на выезде против «Красноярских Рысей».