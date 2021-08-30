Эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году

В программы единого госэкзамена в 2022 году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики.

Фото: ege_nalegke

Об этом со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева сообщают «Известия». Об изменениях руководитель ведомства рассказал на Всероссийском родительском собрании в субботу, 28 августа.

Совершенствование экзамена будет проходить поэтапно и займёт три года. В итоге объём знаний, который должен усвоить и продемонстрировать выпускник, останется прежним, но акцент будет сделан на умении защищать и аргументировать свою позицию.

«Изменения нацелены в первую очередь на то, чтобы не заучивать формулы и события, а чтобы выпускники умели применять знания того или иного предмета в жизни, на практике», — объяснил Анзор Музаев.

В ЕГЭ по профильной математике фактически убраны задания, где нужно было выбрать ответ — поставить галочку. Угадать больше не получится.

По словам экспертов, до сих пор ЕГЭ был похож на лотерею, теперь же задачи надо будет решать, а результат обосновывать, делать выводы. Так, экзамен по профильной математике станет больше ориентирован на практическое применение. Задачи будут связаны, например, с кредитами и, может быть, с покупками. То есть с тем, с чем человек сталкивается в жизни.

Из ЕГЭ по русскому языку уходит тестовое задание и вводятся испытания другого типа: будут проверяться связанность, логичность и убедительность текста, сообщили эксперты. По их словам, обогащён будет и материал госэкзамена по литературе: добавлены поэзия второй половины XIX и второй половины XX веков, отечественная литература XXI века, включена зарубежная литература.

Контрольное испытание по иностранному языку, особенно по английскому, направлено на его практическое использование.

Самое важное изменение в ЕГЭ — уменьшение количества заданий с конечным списком ответов, то есть тестов, правильные ответы в которых можно угадать с шансом один к четырём. В госэкзамене появится много вопросов, на которые придётся давать развёрнутые ответы и обосновывать свои решения.