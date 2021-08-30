Как жители спальных районов Барнаула благоустраивают придомовую территорию

Квартал между улицами Кавалерийская и Гущина не может похвастаться такими благами цивилизации, как торгово-развлекательные центры, спортивные и культурные объекты, парки со скверами. Жизнь здесь течет спокойная и размеренная, а нерастраченную энергию души жители вкладывают в украшение своих дворов.

Фото: Светлана Гладышева

Стойкий жираф

Почти 20 лет назад жительница дома № 3 на ул. Кавалерийская Алла Пономарёва решила создать для ребятишек скульптуры на пеньках, оставшихся после спила старых тополей. Первым на свет появился колобок в платочке. Для строителя с художественным образованием не составило труда придумать, как сделать каркас из арматуры, а потом на него слой за слоем наносить цементно-песочную смесь с добавкой клея ПВА и жидкого мыла.

– Первая попытка особого энтузиазма у соседей не вызвала, – рассказала Алла Анатольевна. – Но мой пыл это не остудило, два других пенька послужили основой для фигуры жирафа, на котором катается уже третье поколение ребятишек нашего дома. Ножки у него получились немного несуразные, но делать пеньки тоньше я не стала. Сколько раз жирафу ломали спину – не сосчитать, я упорно его восстанавливала, в нем металлических сварных конструкций уже больше половины веса. Была еще матрешка напротив девятого подъезда, зимой трактор чистил снег и снес ее, водитель не заметил. А теперь жильцы дома потихоньку стали обустраивать клумбы, придомовая территория нашего 11-подъездного дома очень большая. На какое-то время я перестала творить, может потому, что пеньки закончились.

Весной этого года в доме произошло три судьбоносных события: домкомом выбрали Марию Шевелёву, спилили сразу девять аварийных тополей, и произошло знакомство Аллы Пономарёвой с домкомом. Две активистки решили пни не выкорчевывать, таких денег на счету дома попросту нет, а сделать из них арт-объекты.

Фото: Светлана Гладышева

– Идеи для скульптур пришли сами собой, начали мы с самого большого пня, решили сделать из него домик для сказочных жителей, – рассказала Мария Шевёлева. – Технология на самом деле проста. Обернули пенек тканью, пропитанной цементом, а потом стали послойно ее накладывать, чтобы придать нужную форму. Для крыши сделали каркас из выброшенных досок и ящиков, закрепить его помогли мужчины. К слову, дети, выходя на площадку гулять, просились к нам в помощники, всем хотелось покрасить фигурки. Помогала и моя младшая дочь Ксения, которая ходит в детский сад.

На изготовление четырех скульптур на пеньках деревьев у активистов дома № 3 на ул. Кавалерийской ушло 300 кг цемента и 10 банок разноцветной краски.

На колпак гномика пошли рукава от старой кофты, помпон взяли из шапочки. Сначала рукодельницы сделали распорки, на которые натянули вещи, и стали придавать им окончательную форму. Обе научились работать топориком, чтобы стесывать лишний объем древесины с пеньков. Колобка на третьем пне лепили на месте, слой за слоем, иначе его не смогли бы поднять с земли. К слову, старые вещи, которые использовали Мария и Алла в ходе работ, с удовольствием несли жители дома.

Эстафета поколений

– Оставшиеся пять пеньков мы решили превратить в стилизованные вазоны, – продолжает Алла Пономарёва. – Один уже сделали, украсили божьими коровками, сделанными из капроновых чулок. Сейчас у нас пауза – цемент закончился. Летом у меня гостили внуки Матвей и Арина, они наблюдали за процессом и настолько увлеклись, что теперь и дома что-то лепят, мастерят. Так что мое наследие не пропадет. А появятся ли новые фигурки или нет, мы с Машей еще не решили: у творческих людей идея порой вынашивается долго.

Фото: Светлана Гладышева

По словам Марии Шевелёвой, лето они провели очень плодотворно, на благо всего дома. Мастерить выходили после работы, покормив близких ужином.

– Работы у нас впереди еще много, четыре мешка цемента нам купила управляющая компания, на остальные, увидев результат, деньги собрали жители, многие приносили из дома остатки краски после ремонта, покупали новую, – говорит Мария. – На гномика, к примеру, ушло три недели творчества, поскольку мастерить удавалось не каждый день. Но все лето к нам подходили жители, спрашивали, чем помочь, хвалили за инициативу, помогали, чем могли. Наверное, кроме красоты во дворе, это и есть главный результат – когда все вместе и всем интересно.