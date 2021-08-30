«Л’Этуаль» оштрафовали на 300 тысяч рублей за проведение мероприятия с Бузовой в Барнауле

«ТикТок бьюти-пати» прошёл 24 апреля 2021 года в барнаульском торгово-развлекательном центре «Галактика». Участие в мероприятии, которое проходило с нарушением требований по профилактике распространения COVID-19, принимала Ольга Бузова. Инспекторы управления регионального Роспотребнадзора провели проверку и привлекли к административной ответственности организатора данного мероприятия — юридическое лицо ООО «Алькор и Ко». Теперь компании «Л’Этуаль» придётся заплатить штраф в 300 тысяч рублей. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Барнаула.