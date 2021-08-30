Почти в элите. Полина Миллер выиграла забег, который открывает дорогу в «Бриллиантовую лигу»

Бегунья из Барнаула Полина Миллер впервые приняла участие в стартах, проходивших в рамках крупнейших в мире коммерческих соревнований по лёгкой атлетике «Бриллиантовая лига» в Лозанне.

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С первого захода наша спортсменка выиграла так называемый забег «перспективы». Она была в числе восьми бегуний, специализирующихся на дистанции 400 метров, которых организаторы «Бриллиантовой лиги» пригласили для участия в неосновном старте в этой дисциплине.

Воспитанница Надежды Клевцовой уверенно выиграла выставочный забег и ещё выше подняла свой рейтинг на международной арене, причём её результат оказался выше, чем финишировавшей восьмой спортсменки в основном старте «Бриллиантовой лиги».

Напомним, в этом году Полина Миллер выиграла чемпионат России, однако не вошла в число десяти участников Олимпиады в Токио, выбранных ВФЛА.