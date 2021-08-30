Пришло время меняться: «Вечерний Барнаул» переезжает на новый сайт

Уважаемый читатель!

Эта публикация будет последней на старой версии сайта «Вечернего Барнаула». На этом можно было бы и поставить точку, но хочется немного погрузиться в прошлое и рассказать о будущем.

Первый сайт газеты «Вечерний Барнаул» был создан более десяти лет назад. И уже тогда у него появились постоянные читатели, несмотря на то, что поклонников главной газеты Барнаула было, конечно же, гораздо больше.

В течение этих десяти с лишним лет сайт «Вечёрки» пережил несколько видоизменений, но такие серьёзные, пожалуй, произойдут впервые.

Описывать подробности нашего интернет-переезда не имеет смысла, совсем скоро вы сами всё увидите. У нас много идей, и мы хотим, чтобы вам — нашим читателям — было комфортно наблюдать за их реализацией, поэтому мы и решили измениться и стать более современными и удобными. «Вечерний Барнаул» всегда был флагманом качественной, интересной и достоверной информации, им и останется.

Завтра сайт https://barnaul.press перестанет обновляться, и если всё пойдёт хорошо (а как иначе?), то уже 1 сентября мы будем рады вас снова видеть на нашей новой платформе.

Редакция информационного портала «Вечерний Барнаул»