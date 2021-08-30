Сухофрукты, виноград и нектарины не пустили в Алтайский край из-за недействительных сертификатов

Всего в Алтайском крае фитосанитарный контроль не прошли 160 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана. В их числе 55 тонн сухофруктов, 27 тонн лука репчатого, 19 тонн винограда, 14 т нектаринов и 65 тонн другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Ввоз пресекли инспекторы регионального Россельхознадзора с 20 по 26 августа 2021 года в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах Алтайского края. Они установили, что продукцию ввозили по недействительным сертификатам. В документах были не соответствующие транспортным перевозочным документам сведения. Недостоверной была и информация о грузополучателях подкарантинной продукции и местах выгрузки.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, запретили. Все грузы вернули отправителям. Виновных привлекли к административной ответственности.