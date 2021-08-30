Участок Змеиногорского тракта начали ремонтировать раньше запланированного срока

На отрезке Змеиногорского тракта от ул. Горнолыжной до Южного тракта на днях начались работы по фрезерованию старого дорожного полотна. Все работы на проезжей части подрядчик обещает выполнить до окончания дорожно-строительного сезона, а проведение благоустройства будет зависеть от погоды. Но дорожники поставили цель – успеть до зимы провести весь объем работ.

Стоимость ремонта участка Змеиногорского тракта от ул. Горнолыжной до Южного тракта – 93,6 млн руб.

Фото: Андрей Чурилов

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году был запланирован ремонт только одного участка Змеиногорского тракта – от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной. Его подрядная компания «Барнаульское ДСУ № 4» уже завершает, остались лишь финальные штрихи. Второй участок этой магистрали – от ул. Горнолыжной до Южного тракта – поставлен в программу БКД на 2022 год, но победитель аукциона на ремонт этого объекта (все то же «ДСУ № 4») решил приступить к работам раньше срока, обозначенного в контракте, на восемь месяцев.

– Ну зачем нам в следующем году сюда возвращаться? – рассуждает Николай Данилин, директор «Барнаульского ДСУ № 4». – Работы на первом участке Змеиногорского тракта можно считать завершенными, люди освободились, появилась возможность приступить к ремонту второй части магистрали. Тем более контракт с дорожным комитетом заключен, никаких юридических препятствий для производства ремонта нет. В один год комплексно приведем в порядок оживленную магистраль протяженностью более 5 км, думаю, барнаульские автомобилисты нам скажут спасибо.

Сейчас участок Змеиногорского тракта от ул. Горнолыжной до Южного тракта фрезеруют, преимущественно ведя работы в ночное время, чтобы не усиливать заторы на без того загруженной дороге. Как и на первом участке, здесь полностью заменят асфальт, установят бортовые камни, построят тротуары по обеим сторонам тракта и велодорожки по нечетной стороне. По словам Николая Данилина, обустройство тротуаров и велодорожек является одним из самых ресурсозатратных видов работ, поскольку используется в основном ручной труд. Если на этот период выпадет неблагоприятная погода, то благоустройство придется перенести.

В 2021 году по федеральной программе в Барнауле будут отремонтированы 23 объекта общей протяженностью более 28 км. На эти цели выделено 907,2 млн руб.

Если на участке Змеиногорского тракта ремонт только начался, то на протяженном отрезке Павловского тракта он близится к завершению. В четверг глава Барнаула Вячеслав Франк совместно с первым заместителем Анатолием Воронковым, председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антоном Шеломенцевым и руководителем ООО «Патай» Сергеем Багдасаряном проверил ход работ на одной из самых оживленных транспортных магистралей Барнаула.

Вячеслав Франк отметил большую значимость Павловского тракта для обеспечения транспортного сообщения в Барнауле.

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Как сообщает официальный сайт города Барнаула, ремонт участка Павловского тракта в границах улиц Сельскохозяйственной и Георгиева идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проектом здесь предусмотрена замена дорожного полотна, а также обустройство новых тротуаров, парковок, велодорожки, благоустройство, установка новых остановочных павильонов. Общая протяженность ремонтируемого участка более 2 км, стоимость работ – более 185 млн руб.

На сегодняшний день на дорожном участке выполнено более 75% от запланированного объема, в в том числе завершено устройство основания под тротуары и велодорожки, ширина которых составит от двух до пяти метров. Начинается их асфальтирование. Проводится установка бордюрного камня, поребрика, ремонт швов на путепроводе.

В ходе осмотра глава отметил значимость появления на такой магистрали, как Павловский тракт, велодорожек и тротуаров, что будет способствовать более комфортному и безопасному перемещению горожан.

Напомним, срок завершения ремонта городской магистрали в соответствии с муниципальным контрактом – 1 октября 2021 года.