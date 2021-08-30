В барнаульской детской поликлинике делают капремонт

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в детской поликлинике № 14 планируют обновить второй этаж здания. Строители уже приступили к работам, завершить которые планируется к концу текущего года.

Поликлиника №14 – самая большая в Барнауле.

Фото: Екатерина Доценко

14-я поликлиника принимает взрослых пациентов и детей. Сейчас в медучреждении реконструируют детское отделение.

Чтобы строительные работы не помешали доступности оказания медицинской помощи малышам из большого микрорайона новостроек, работы решили проводить поэтапно, не прекращая прием юных пациентов. На время работ педиатры и узкие специалисты переехали в другие кабинеты в том же здании.

– Капитального ремонта второго этажа не было с момента открытия медицинского учреждения – с 2002 года. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края» на эти цели предусмотрено порядка 14 млн руб. Завершить строительные работы подрядная организация должна в декабре, – рассказывает главный врач 14-й поликлиники Дмитрий Денисов.

Строители заменят напольные покрытия и двери в кабинетах, покрасят стены, установят потолки, проведут сантехнические и электромонтажные работы.

Фото: Екатерина Доценко

Капитальный ремонт помещений медучреждений – это часть масштабных изменений, происходящих в поликлинике № 14. Сейчас для нее строится здание, сдача которого запланирована на 2022 год.

– В новом помещении разместят всех специалистов взрослой поликлиники, которые в настоящее время располагаются в пяти разных корпусах. Детская останется на своем месте. Но административный персонал и женская консультация переедут отсюда в новое здание. Таким образом, весь третий этаж детской поликлиники освободится. На нем также планируем провести ремонт. Затем на его площадях разместим педиатров и узких специалистов, увеличив доступность медицинской помощи, – отмечает Дмитрий Владимирович.

Поликлиника № 14 является самой большой в Барнауле. Численность прикрепленного населения составляет более 105,6 тыс. человек, почти треть из них – дети.

Пока, как признался главврач, узких специалистов в медучреждении не достаточно. Руководство поликлиники готово принимать медиков на работу, но существующие площади пока не позволяют расширять штат. Проводимые преобразования помогут в корне изменить ситуацию.