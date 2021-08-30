В преддверии 1 сентября Вячеслав Франк встретился с молодыми педагогами

В администрации краевой столицы обсудили приоритеты образования и воспитания в системе образования города Барнаула в условиях реализации ФГОС. В работе общегородского педагогического совета приняли участие глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Молодые педагоги впервые приняли участие в августовском педсовете.

Фото: Михаил Полубедов

В среду, 25 августа, на заседании правительства Алтайского края под руководством губернатора Виктора Томенко рассмотрели вопрос готовности к новому учебному году. О ситуации в краевой столице доложил Вячеслав Франк. Он сообщил, что в городе будут осуществлять образовательную деятельность 87 школ, где обучаются более 85 тысяч школьников, в том числе около 10 тысяч первоклассников. Также в краевой столице 154 детских сада, которые могут посещать 42 тысячи воспитанников, и 20 учреждений дополнительного образования.

— На сегодняшний день все образовательные организации Барнаула прошли проверку и получили акты готовности к новому учебному году. Принято 100% муниципальных учреждений, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Более 7 тысяч педагогов приняли участие в августовском педсовете в дистанционном формате.

На следующий день глава города встретился с представителями городской педагогической общественности, которые с первого сентября начнут свою профессиональную жизнь. Напомним: с предложением таких встреч выступила директор школы № 53 Юлия Галкина на совете директоров школ города Барнаула. Эта инициатива нашла поддержку — разговор с молодыми педагогами может стать ежегодным.

— Когда вы выбрали эту работу и пришли в вуз, у вас были определённые представления о будущем, — обратилась к новоиспечённым педагогам Галина Буевич. — Университет сформировал в вас идеальное отношение к профессии. Но, придя в школу, вы столкнётесь с определёнными моментами, и вам самим придётся формировать собственную модель работы, по-своему выстраивать взаимоотношения. Хочу пожелать вам никогда не разочаровываться в своём выборе.

О системе образования Барнаула, её прошлогодних итогах и ближайших перспективах во время работы педсовета рассказал председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.

— В течение пяти лет количество детей, получающих дошкольное образование, увеличилось более чем на 5 тысяч, — приводит цифры Андрей Муль. — За счёт ввода в эксплуатацию новых садов, построенных в рамках национального проекта «Демография», к концу 2021 года охват детей до трёх лет дошкольным образованием в целом по городу составит 100%.

Остаётся не в полной мере решённой проблема обеспечения местами в садах детей, проживающих в новых микрорайонах. Согласно планам, после введения в эксплуатацию новых объектов дошкольного образования вопрос частично будет снят.

Также отмечается ежегодное увеличение числа школьников — от 2,5 до 3,5 тысячи. В течение пяти лет их общее число увеличилось более чем на 13 тысяч. В городе эти тенденции учитывают — в прошедшем учебном году в рамках нацпроекта «Образование» введены в эксплуатацию две новые школы на 550 мест каждая.

В 2020 году в образовательные организации города пришло около 200 молодых педагогов, что на 30% больше показателя прошлого года.

Продолжается постепенное обновление действующих школ. Так, в текущем году благодаря дополнительным средствам, выделенным системе образования города в размере 164,5 млн рублей, в учреждениях продолжаются работы по совершенствованию инфраструктуры. Переоснащены предметные кабинеты — впервые приобретено оборудование в кабинеты ОБЖ, технологии, физики и астрономии. 23 образовательные организации пополнились персональными компьютерами, многофункциональными устройствами, интерактивными комплексами для компьютерных классов. Эти меры позволяют повысить уровень конкурентоспособности образования.