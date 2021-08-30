В Шишковке ищут начинающих и опытных создателей комиксов

Четвёртый сезон проекта «Энергия знаний» будет посвящён краеведению и комиксам, а итогом станет выпуск краеведческого комикса в электронном формате.

Фото: пресс-служба библиотеки им. Шишкова.

Не успел закончиться летний проект Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова «Открытая библиосреда», как начинается или, вернее, продолжается новый. В ходе культурно-просветительского проекта «Энергия знаний» барнаульцы уже погружались в химию и физику, химию и биологию, словесность и математику. Теперь пришёл черёд краеведения, сообщает пресс-служба библиотеки.

В этом сезоне организаторы надеются создать настоящие краеведческие комиксы! К участию приглашаются все желающие в возрасте старше 14 лет, кто хочет научиться создавать комиксы, попробовать себя в новом направлении этого искусства и улучшить своё мастерство. Заявки на участие в создании уникального для региона издательского проекта с указанием ФИО и контактных данных принимают до 10 сентября на почту biblio-reklama@mail.ru.

Шишковка сформирует группу, которая с 18 сентября начнёт интересное историческое путешествие по краю. Сначала группу ждут лекции об Алтае: самое интересное от начала времён и до крушения монархии. Затем просвещённых возьмут в свои руки опытные комиксисты: в программе значится интенсив от новосибирского художника, специализирующегося на комиксах и, более того, на краеведческих комиксах, а также онлайн с известным комиксистом, который участвовал в создании «Майора Грома», — рассказали в библиотеке Шишкова.

По окончании курса участники создадут свои рисованные истории (индивидуально или в группах) на любую из тем, затронутых в краеведческих лекциях. Жюри выберет лучшие (не более трёх). Эти истории сверстают в полноценные издания, которые будут представлены в открытом доступе в электронном формате и станут участниками ежегодного конкурса «Лучшая книга Алтая».

Организаторы отмечают, что краеведческие лекции можно посещать всем желающим старше 14 лет, а не только тем, кто будет учиться рисовать комиксы. А вот в группе комиксистов места будут ограничены, поэтому сотрудники библиотеки просят подавать заявки уже сейчас. Участие в проекте бесплатное.