Барнаульская семья выиграла в лотерее загородный дом

Его стоимость составляет 600 тысяч рублей.

Билет Оксана и Евгений Бородаевы купили на почте, а после стали победителями в 1371-м тираже «Русского лото». Они выиграли загородный дом.

«Всё произошло так быстро: мне оставалось зачеркнуть число 53, и уже в пятом туре из мешка вытащили нужный бочонок. Я даже обвела этот номер в кружок. Я выиграла! И пронеслась по квартире с криками», — вспоминает женщина.

Желание жительницы Барнаула посетить лотерейный центр «Столото» в качестве победителя и сфотографироваться с призовым чеком исполнилось. Она оформила выигрыш деньгами, чтобы вложить их в покупку новой, просторной квартиры.